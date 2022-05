Dmitry Bivol asegura que "no le tendrá mucho respeto" al 'Canelo' en su pelea este 7 de mayo

Las Vegas, Nevada.- Dmitry Bivol, campeón semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), afirmó que tiene la calidad para derrotar a Saúl 'Canelo' Álvarez, asegurando que no le tendrá respeto dentro del ring.

Para mí lo principal es que mi equipo cree en mí y sabe que puedo vencer a Canelo. Yo creo que ¿por qué no?... toda mi vida creí en mis habilidades y he ganado. Canelo y yo somos del mismo material. No le tendré mucho respeto. Lo respeto como a mi último rival, él ha logrado demasiado, pega duro, pero es mi rival. Lo respeto, pero es mi enemigo", manifestó.