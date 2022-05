¡Nuevo récord! Subasta por la camiseta de Maradona alcanza una cifra de 9.2 mdd

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda que una de las principales figuras del futbol es Diego Armando Maradona, quien además de haber llevado a la gloria a la Selección de Argentina, pasó a la historia con un par de goles hechos durante el Mundial México 86 contra la selección de Inglaterra.

Aunque el argentino llevó el esférico al fondo de la red en dos ocasiones, uno de ellos es el que recibió el calificativo de ‘el gol del siglo’, mismo que sigue siendo comentado a la fecha y que no se ha podido repetir, situación por la cual la subasta de esta camiseta fue de las más observadas, pues es precisamente esa prenda la que usó aquel día.

La familia del futbolista fallecido el pasado 25 de noviembre del 2020, destacó que la prenda sí fue usada en este encuentro pero solo durante los primeros 45 minutos del partido, por lo que en realidad, la camiseta con la que hizo historia no es la subastada; no obstante, esto no fue motivo para no despertar el interés y hacer una oferta por la misma.

La subasta inició vía Internet el pasado 20 de abril y cerró este miércoles 5 de mayo, por lo que a minutos de concluir, los ojos del mundo estaban al tanto de la cantidad que ya se ofrecía por ella, la cual terminó en un total de 7 mil 142.500 millones de libras, o bien, 9 mil 284536 millones de dólares.

"Esta histórica camiseta es un recordatorio tangible del importante momento no solo para la historia del deporte, sino para la historia del siglo XX", destacó la subastadora Sotheby’s tras cerrar la puja.

Con esta cantidad, la camiseta de Diego Armando Maradona marcó un nuevo récord en torno a las pujas relacionadas con este tipo de prenda y pertenecía a Steve Hodge, mediocampista con quien el argentino intercambió ‘piel’ tras el término del encuentro.



