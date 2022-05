Tras revelar que tuvo depresión, 'Chicharito' recibe burlas y memes por su aspecto físico

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Javier 'Chicharito' Hernández volvió a dar de qué hablar en redes sociales, aunque en esta ocasión fue por un tema extra cancha.

A pocos días de que revelara que padeció depresión, al cansarse "de no ser él", usuarios del internet compararon fotografías del futbolista del Galaxy en dos etapas, la primera del 2020, y la segunda publicada en febrero de este año.

Si bien el semblante del jugador luce muy cansado, muchos internautas bromearon con su aspecto e hicieron memes, relacionándolo con el uso del patrocinador del equipo de Los Ángeles, Herbalife y hasta comparándolo con personajes de películas como El Señor de Los Anillos o de Los Simpsons.

Las burlas no fueron indiferentes a 'Chicharito', pues en un video respondió de forma irónica a todos esos comentarios hechos en redes: "Pues sí, a lo mejor ya me veo viejo. Obviamente si ves una foto mía de 15 años a ahorita, pues obvio que me veo viejo, ¿no, carnal? Pinche gente", comentó.

Cabe recordar que el mexicano habló sobre su salud mental en su reciente visita a México, para una donación económica a un albergue en Guadalajara, donde externó su necesidad de vulnerarse para explicar su sentir.

Fui siguiendo patrones con los que crecí, tenía heridas que no había sanado y vacíos que no había llenado y me llevó a la depresión el tocar fondo, para aceptar que habrá un existencial que no vamos a poder llenar, nadie podrá llenarlo y no hace sentido, pero soy creyente, que entre más sueltas más te llega y es ilógico. No hace sentido la vida", manifestó en su momento.

Fuente: Récord, Milenio