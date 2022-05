¿Fan del reggaetón? 'Checo' Pérez difunde FOTO con Bad Bunny de cara al GP de Miami

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Este domingo 8 de mayo se llevará a cabo el Gran Premio de Miami, el cual forma parte del calendario de actividades de la Fórmula 1 y que además es la carrera que sigue al podio que Max Verstappen y Sergio ‘Checo’ Pérez quienes hicieron el 1-2 en Italia, por lo que para el mexicano representa la oportunidad de seguir alcanzando un espacio entre los tres mejores del evento.

A pesar de la presión, el piloto mexicano se ha dado tiempo de prepararse y además reunirse con diversas celebridades, entre ellas ella músico Bad Bunny con quien se tomó una foto y además, la presumió en redes sociales.

Fue a través de las historias de Instagram donde ’Checo’ se dejó ver al lado del intérprete de Callaíta, Dákito o No me conoce, dejando claro que el automovilismo y el reggaeton no están peleados y ambos se preparan para la gran fiesta que, dicho sea de paso, será musicalizada por Maluma.

Foto: captura de pantalla

El Gran Premio de Miami ha causado una importante expectativa pues será la de hoy la primer carrera en este circuito, el cual además ha llamado la atención debido a que los corredores tendrán que completar un ‘lago’, aspecto que tiene este circuito y que además, va muy ad hoc con lo que la ciudad representa.

Si ‘Checo’ Pérez conquista su tercer podio dela temporada, además será el primero e subir a este circuito que se estrena en medio de la presencia de importantes personalidades, como son músicos, empresarios y algunos políticos.

