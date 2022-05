Lozano reconoce a Necaxa pese a haber sido eliminado por Cruz Azul; aficionados se enfrentan a policías

Ciudad de México.- La tarde del sábado 7 de mayo comenzaron los encuentros del repechaje del torneo de la Liga MX, motivo por el cual Necaxa enfrentó a Cruz Azul derivando en una tanda de penales que dejó a los hidrocálido fuera; sin embargo, para el director Técnico, Jaime lozano, la hazaña fue muy grande.

A decir del exjugador de Pumas, el objetivo de la escuadra era, más que conseguir el pase, ascender en la tabla porcentual y con ello, evitar pagar la multa por quedar en los últimos lugares, situación que lo llevó a expresarse satisfecho por el desempeño del equipo ya que insistió, hicieron un buen trabajo.

"Muy orgulloso de lo que logró el equipo, el 12 de febrero fue nuestro primer partido y la cosa no pintaba cómo ahora. Estábamos peleando puestos de multa, pero ahora el equipo confío en nosotros y llegamos hasta aquí”, declaró Lozano.

Al responder los cuestionamientos de la prensa sobre lo que viene para la escuadra hidrocálido, el exjugador ‘hecho en CU’, insistió que se enfocará en que Necaxa recupere la grandeza que tuvo en el pasado, algo para lo que dijo, será necesario poner un gran esfuerzo en el futuro.

"Es lo que quiero y lo que necesito, hacer un Necaxa protagonista y lo lograremos con trabajo, no es pretexto, pero hay que reforzar, ver qué podemos hacer mejor, a eso me trajeron a poner a Necaxa donde debe estar, me gusta el reto y regresaremos más fuertes”, remató.