Le dice adiós a la piscina: La clavadista Paola Espinosa anuncia su retiro tras 28 años de carrera

Ciudad de México.- Este lunes 9 de mayo, la clavadista olímpica Paola Espinosa, reveló que, luego de 28 años de carrera deportiva, se retiraba de la fosa y ya no la veremos más ejecutar clavados, los cuales la llevaron a subir al podio en diversas competencias al grado de enaltecer el nombre de México.

“De manera oficial digo adiós a los trampolines y plataformas, y tuve 28 años de trayectoria, y fueron momentos muy felices y en cada competencia que me paré tuve una medalla. La verdad estoy muy contenta con toda la historia que escribí, y eso hice siempre con mucha ilusión”, destacó la atleta.

Con un mensaje a medios, Espinosa agradeció a todas las personas que la acompañaron a lo largo de su carrera; sin embargo, no hizo referencia a la entrenadora Ma Jin quien fue la responsable de regresar con el bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín o la medalla de oro durante el Campeonato Mundial en Roma.

“Quiero agradecerle a toda la gente que creyó en mí y a todos los entrenadores que tuve en mi camino. Quiero también agradecerle a Pedro Gato, que en paz descanse, quien me quitó la venda de los ojos y fue una persona que me cambió en muchos sentidos”, remarcó.

Tras ser cuestionada sobre la participación de Ana Gabriela Guevara, titular de Conade, en este anuncio, la clavadista originaria de Baja California dejó claro que la finalidad de revelar su retiro es porque tiene la convicción de querer pasar más tiempo co su familia, mas no fue por los roces que ha tenido con la exatleta olímpica.

“Es la peor administración que ha habido en el deporte y claro que habrá un retroceso, y no tomé la decisión por esto, sino por mi familia. Estuve en desacuerdo que en una carta ya no te dejaban de hablar, bloqueaban tu libertad de expresión y ya no podías alzar la voz”, finalizó.