Yosgart Gutiérrez, exportero del Cruz Azul y Necaxa, es denunciado por violencia familiar

Aguascalientes, México.- El exportero de Cruz Azul y Necaxa, Yosgart Gutiérrez, fue denunciado por su pareja, Gloria Urrea, por violencia física y psicológica en su contra.

La víctima acudió ante la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes después de los abusos y maltratos cometidos por parte de Gutiérrez. En la carpeta de investigación abierta, se menciona que los hechos ocurrieron en la calle Rincón Verde, en el fraccionamiento Coto San Nicolás, en Aguascalientes.

Además, se explica que la mujer ha sido víctima de violencia física y psicológica, además de que ya no soporta más la situación que vive, por lo cual presentó su denuncia.

Urrea compartió el documento en redes sociales, dejando claro que no siente pena por denunciar públicamente los maltratos que recibe por parte de Gutiérrez: "No se dejen mujeres !!! No me da vergüenza hacer esto… Ojalá ayude a otras mujeres a que se animen", indicó.

Hace apenas unos días la pareja fue captada en el concierto de Nicky Jam realizado en Aguascalientes; además, el exportero se retiró en 2020 y recientemente fue visto participando en un torneo amateur en Michoacán.

Cabe mencionar que por sus propias historias de Instagram, el también exjugador de Pumas emitió lo que parece ser una respuesta a la denuncia de su pareja, en una fotografía donde aparece con sus hijas.

"Cenando en casa a gusto con mis niñas. Todo bien. No todo lo que brilla es oro y no todo es lo que parece mi gente, ánimo", publicó.

