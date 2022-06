'Chicharito' está de fiesta; festeja su cumpleaños 34 en Londres junto a sus hijos

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Javier 'Chicharito' Hernández cumple 34 años este miércoles 1 de junio, motivo por el cual está festejando con un viaje a Londres, donde se encontró con sus dos hijos Noah y Nala, producto de su relación con la australiana Sarah Kohan, según compartió el mismo futbolista mexicano; además, aprovechó para festejar su primer aniversario junto a su actual pareja, la ecuatoriana Nicole McPherson.

Como la MLS se encuentra en receso debido a la Fecha FIFA, el tapatío hizo el viaje a la capital de Inglaterra, ciudad en la que vivió un tiempo en su paso por el West Ham United, y donde nació su primer hijo. En las fotografías que publicó en su cuenta de Instagram, se ve al mexicano 'turistear' por las calles londinenses y pasando tiempo de calidad junto a sus dos pequeños: "¡Feliz de estar de vuelta en Londres! Grandes recuerdos en esta ciudad #wolfpack", tituló el jugador su post.

'Chicharito' en Londres. Fotografía: Instagram @ch14_

Por su parte, McPherson recurrió a su propia cuenta en la red social para conmemorar su primer aniversario de relación con el futbolista del LA Galaxy, mostrando una fotografía donde se ve al cumpleañero muy feliz, con una copa de vino: "1 año de ti. I Love You Chicharito", escribió la joven modelo originaria de Ecuador en sus historias de Instagram. La relación se hizo pública hace apenas unos meses, aunque ya se había captado a la pareja junta en varias ocasiones.

Estas imágenes vienen luego de que el mismo Javier hablara sobre sus dos hijos y los rumores que han circulado sobre su separación de Sarah Kohan en el programa del periodista Jorge Ramos, 'Algo Personal'. Notablemente conmovido, Hernández reveló detalles de su vida personal y explicó que no ha querido compartir información sobre su divorcio por el bien de sus pequeños, pues asegura que son cosas que ellos pueden ver en un futuro.

Hernández junto a sus hijos. Fotografía: Instagram Stories @ch14_

Entre lágrimas, el delantero tapatío confesó que ha pasado momentos complicados de su vida privada, afirmando que no busca victimizarse ni buscar empatía, asegurando que estos dos años han sido los más complicados de su vida: "He decidido mantenerlo así, y pagar las consecuencias que hasta mucha gente ha dicho y ha hablado que soy un mal padre, cuando no tienen ni idea porque no he posteado yo nada… ¿entonces cómo van a saber si soy un buen padre?, pero lo he hecho, de verdad que lo he hecho por ellos, pero si he experimentado mucho dolor", expresó.

