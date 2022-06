No más maltrato animal: Tras la filtración de un VIDEO, Kurt Zouma recibe sentencia

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El pasado 6 de febrero, se hizo viral un video donde se mostraba al jugador francés, Kurt Zouma, quien pertenece a la escuadra del West Ham, maltratar a su gato mediante golpes y patadas, acción que además de causar polémica e indignación, fue motivo para que tanto el equipo como las autoridades británicas abrieran una investigación en su contra, pues implicaba maltrato animal, delito que en Reino Unido está tipificado.

Luego de analizar el video y a la vez el comportamiento del defensa internacional, Zouma fue condenado este miércoles 1 de junio a un total de 180 horas de servicio comunitario, al tiempo que el jugador de 27 años de edad no podrá volver a poseer un gato como mascota por un periodo de cinco años, pues éste se declaró culpable de haber golpeado a su mascota no solo durante el video, sino en otras ocasiones.

Tras declararse culpable, la juez encarada de analizar el caso del jugador francés, calificó de "vergonzosas y reprobables" sus acciones, por lo que éste aceptó el castigo aunque, al momento, no se sabe si su participación en la cancha se verá afectado por este hecho que ya lo tiene en tendencia, pues muchos aficionados al fútbol han reprochado que Zouma se comportara así con un animal de compañía.

Twitter @DiarioOle

Por si fuera poco, se supo que el jugador poseía más de un gato, es decir, el animal que fue maltratado y viralizado mediante la plataforma Snapchat, no es el único que vivían bajo el presunto cuidado del francés, de ahí que las autoridades determinaran no solo que ya no podrá poseer ninguno, sino que sus mascotas quedaron decomisadas y bajo el cuidado de organizaciones encargadas de defender los derechos de los animales.

La relevancia de este caso se da porque, según confirmaron las autoridades, el gato de Zouma había sido golpeado tras haber dañado una se sus sillas, acción que luego de hacerse viral, fue replicada por más ciudadanos que comenzaron a lastimar de esta manera no solo a sus propias mascotas, sino a los gatos que estaban en situación vulnerable, por lo que se consideró que la influencia del francés debía tener una sanción para así frenar el abuso contra estas especies.

Fuente: Tribuna