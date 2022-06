Talento de exportación: Sonorense Jesús Alberto Alcántar firma con el Sporting de Lisboa

Comparta este artículo

Lisboa, Portugal.- El futbolista nacido en Caborca, Sonora, Jesús Alberto Alcántar, fue firmado por el Sporting de Lisboa; el defensa formaba parte de la Sub-20 del Necaxa y al inicio de esta semana se iniciaron las pláticas entre ambas partes para lograr un acuerdo. El diario portugués A Bola informó que el equipo lusitano hizo una oferta formal por un porcentaje de su carta, y los Rayos se quedarán con otra parte de la misma, por lo que recibirán dinero extra en caso de una futura venta a otro club.

A principios de la semana pasada, el diario Record de Portugal informó que el joven de 18 años, apodado 'Pogba', mantuvo conversaciones con el equipo de Lisboa: "El Sporting negocia la compra del pase de Jesús Alberto Alcántar, central de 18 años vinculado actualmente al Necaxa, de México", compartió el medio lusitano en su sitio web. El sonorense formará parte del equipo ‘B’ en la Tercera División de dicho país.

Fotografía: Twitter @julioordz

Cabe mencionar que el defensa juvenil era pretendido por varios equipos europeos, como el Wolverhampton de Raúl Jiménez, de acuerdo con varios medios, pero fue el equipo que debutó como profesional a Cristiano Ronaldo quien se quedó con él. Alcántar surgió de la cantera de Cimarrones de Sonora, al igual que Johan Vásquez, el navojoense que juega en la misma posición y el pasado verano llegó al futbol italiano con el Genoa.

Después de jugar en Tercera División con los Cimarrones, en 2020 llegó a las fuerzas básicas del Necaxa, con el cual logró continuidad. En el torneo Clausura 2022, categoría Sub-20, participó en ocho partidos, todos como titular, sumando 681 minutos; también logró debutar en Primera División, en la quinta jornada del mismo certamen, cuando los Rayos se enfrentaron a Cruz Azul en el Estadio Azteca. Jugó 29 minutos y entró al 61' en lugar de Alexis Peña.

El diario portugués reportó que los Leones esperan que el jugador de 18 años llegue a inicios del mes de julio para unirse a la pretemporada del club, no sin antes participar en los compromisos de la Selección Mexicana Sub 20 en el Premundial de la Concacaf que se disputará en Honduras. El sonorense fue visto desde el año pasado por visores lusitanos en el torneo que el Tri juvenil Sub 20 en Celaya.

Fuente: Tribuna