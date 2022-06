GP de Azerbaiyán: 'Checo' Pérez saldrá segundo; Leclerc suma su cuarta 'pole' al hilo

Bakú, Azerbaiyán.- El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez saldrá desde la segunda posición este domingo 12 de junio en el Gran Premio de Azerbaiyán, luego de terminar la clasificación con un tiempo de 1:41:641, por debajo del monegasco Charles Leclerc, quien sumó su cuarta pole position consecutiva esta temporada. Durante la primera ronda de la sesión, el miembro de la escudería Red Bull no batalló para ponerse en los primeros puestos con 1:42.733, colocándose de momento en la cima, aunque fue superado apenas por 11 milésimas por su coequipero, Max Verstappen.

El tapatío avanzó segundo, mientras que el neerlandés fue primero; ambos vencieron a Leclerc y al español Carlos Sainz, quienes hicieron buen trabajo, pero les bastó para pasar tercero y cuarto, respectivamente. La sesión se interrumpió unos minutos tras un choque de Lance Stroll, quien a dos minutos y medio de terminar chocó en la curva dos y dañó la parte delantera de su monoplaza Aston Martin; gracias al trabajo de equipo en la segunda qualy, Checo marcó un 1:42.258 en la primera oportunidad y Verstappen 1:42.227.

En su segunda oportunidad, el mexicano subió al primer sitio con un 1:41.995 y superó a Leclerc, mientras que Verstappen se quedó en el cuarto puesto. Esta segunda tanda fue un tanto accidentada, con incidentes con un trompo de Lando Norris, Yuki Tsunoda saliendo por la escapatoria y Sebastian Vettel impactándose en la curva 15; en la Q3, la pelea entre Pérez y Leclerc, los dos más rápidos del fin de semana, inició por la codiciada 'pole'.

La batalla entre Ferrari y Red Bull provocó que la diferencia entre el primer y cuarto lugar fuera de 0.175 décimas, con Sainz en el primer lugar en la primera oportunidad con 1:41.815, Leclerc segundo, Pérez tercero y Verstappen cuarto. Cuando faltaban casi tres minutos, el tapatío regresó a la pista para su última vuelta lanzada y los pilotos de las escuderías Ferrari y Red Bull no se guardaron nada, para alcanzaron los límites de pista y así llevarse el mejor lugar posible para la carrera de mañana. 'Checo' tuvo buen inicio y cierre de trazado, lo que le alcanzó para ser segundo, mientras que el monegasco se llevó la primera posición.

No fue una clasificación ideal y logré sobrevivir, al final tuvimos un pequeño problema con el motor y no lo podíamos entender. No tenía succión y perdimos un par de décimas. Mañana es una carrera muy larga y tenemos que estar seguros de que vamos a estar ahí, hay que tratar de no cometer errores", dijo el mexicano al terminar la clasificación.