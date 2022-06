Homenaje de lujo: Real Madrid despedirá a Marcelo tras haber anunciado su salida del cuadro 'merengue'

Comparta este artículo

Madrid, España.- Luego de haber ganado la copa número de 14 de la Champions League, el jugador de origen brasileño Marcelo Vieira sorprendió a sus fanáticos pues conformó que se despediría del equipo al que le había dedicado 15 años de trayectoria, salida que se vio secundada por la de Isco de Alarcón y Gareth Bale quienes también se despidieron del cuadro 'merengue' que además, es de los más populares de Europa.

Luego de tal revelación, fue el mismo equipo el que informó mediante las redes sociales que se le haría un homenaje al número 12 del equipo, evito que tendrá lugar este lunes 13 de junio en punto de las 13:00 horas, tiempo local y donde se despedirá como se merece al que alguna vez portó la banda de capitán, lo cual será emotivo tanto para la afición como para el mismo Marcelo quien parece estar afectado por esta abrupta salida.

Te podría interesar Deportes El fin de una era: Marcelo dice 'adiós' al Real Madrid tras haber conquistado la 14 en la Champions

"El Real Madrid comunica que el lunes 13 de junio, a las 13:00 h, tendrá lugar en la Ciudad Real Madrid un acto institucional de homenaje y despedida de nuestro capitán Marcelo, con la presencia de nuestro presidente Florentino Pérez".

Twitter @realmadrid

Por su parte, el jugador replicó la información a sus seguidores mediante la plataforma Instagram, en la cual también añadió una fotografía donde aparece él vistiendo la camiseta del equipo que lo llevó a conseguir fama internacional; no obstante, no ha revelado cuáles serán sus planes una vez que se haga oficial su salida pues, aunque ya se sabía que no tenía un contrato renovado, como fue el caso de Luka Modric, no se conocían detalles de la manera en la que sería despedido por Florentino Pérez y la directiva del equipo.

"Va a ser un día lleno de emociones pero no hay otra forma de cerrar esta etapa de mi vida que con una sonrisa dibujada en la cara y el corazón lleno de cariño y orgullo. Gracias a todos por el apoyo, hasta mañana. Con todo mi corazón, siempre seré un Madridista!", escribió el jugador.

Instagram @marcelotwelve

Marcelo Vieira fichó con el Real Madrid en la temporada 2006-2007 cuando tenía apenas 18 años de edad, por lo que figuró desde entonces como una de las jóvenes promesas del futbol pues llegó para ocupar el lugar del jugador Roberto Carlos quien además de haber hecho un gran papel dentro del equipo 'merengue', también se consolidó como leyenda del fútbol brasileño, algo que al parecer también le sucederá a quien llevó por muchos años el número 12 en la espalda.

Fuente: Tribuna