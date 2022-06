MLB: Josh Donaldson es sancionado por comentario considerado racista hacia Tim Anderson

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Major League Baseball (MLB) confirmó la sanción para Josh Donaldson, pelotero de los Yankees de Nueva York, quien hizo un comentario considerado como racista a su colega de los White Sox de Chicago, Tim Anderson, a quien se refirió como Jackie Robinson, primer jugador afroamericano en jugar en la Gran Carpa, expresión que el manager Tony La Russa consideró ofensiva para su pelotero.

Donaldson se sintió herido al ver que sus compañeros de los Bombarderos del Bronx tampoco lo apoyaron tras la controversia. El tercera base de 36 años fue suspendido por un partido por las Mayores tras hacer varias referencias al fallecido exjugador de los Dodgers de Brooklyn al hablar con Anderson el pasado 21 de mayo, sanción que apeló, pero que la liga rechazó; Anderson dijo estar de acuerdo con La Russa y varios compañeros del equipo de Nueva York también consideraron que el comentario no fue adecuado.

Aaron Boone, manager de los Yanquis dijo: "Esta es sólo mi opinión, es algo a lo que no tenemos que llegar". Por su parte, el bateador estelar de Nueva York, Aaron Judge, manifestó: "No creo que sea lo correcto hacer eso ahí". Por su parte, Donaldson aseguró que su comentario fue una broma interna que hacía referencia a un comentario que Anderson hizo en una entrevista con Sports Illustrated de 2019, sobre "sentirse un Jackie Robinson moderno".

Creo que fue difícil de escuchar, por supuesto, sólo por el hecho de que estoy orgulloso de ser un buen compañero y en todos los lugares a los que he ido, cada organización de la que he sido parte, menos Oakland, me han ofrecido extensiones, quieren que me quede", comentó Donaldson. Anderson, por su parte, comentó que hizo saber su molestia cuando el tercera base lo llamó Jackie.

Donaldson no jugaría el partido de hoy contra los Rays de Tampa Bay, indicó Kristie Ackert del New York Daily News, mientras que Greg Joyce, del New York Post, confirmó que la MLB redujo la multa de $10,000 a $5,000. El pelotero entró en la lista de lesionados de Covid-19 poco después de que la liga emitiera la suspensión: después los Yankees lo transfirieron a la lista de lesionados de 10 días con una lesión en el hombro. Se ha ido de 32-7 con cuatro bases por bolas y nueve ponches desde su regreso el 3 de junio.

