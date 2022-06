La cigüeña respondió: Rafael Nadal se convertirá en padre por primera vez

Madrid, España.- Este miércoles 15 de junio, el tenista español Rafael Nadal fue homenajeado debido a su amplia trayectoria y los triunfos obtenidos en especial luego de haber ganado el torneo Roland Garros, evento donde además fue cuestionado sobre el embarazo de su esposa, María Francisca Perelló a quien se captó en las gradas de dicha final usando ropa más holgada con la intención de disimular la llegada de su primer hijo; no obstante, el manacorí optó por evadir a la prensa señalando que será este viernes 17 cuando, en conferencia de prensa revele más detalles.

Cabe destacar que la revista Hola, refirió hace algunos días que la esposa del tenista, e conjunto con el campeón, se encontraba disfrutando un periodo de relajación en alta mar donde su traje de baño dejó ver una silueta de embarazo, lo que disipó los rumores respecto a la llegada de un hijo y por lo que se espera pronto hagan una declaración al respecto; no obstante, Nadal busca que este día todo se enfoque en su homenaje y en la carrera que lo ha llevado a ser considerado el mejor deportista de España de todos los tiempos.

Rafael Nadal y su esposa esperan a su primer hijo. Foto: Revista Hola

En el pasado, Rafael Nadal informó a la prensa padecer del síndrome de Müller­-Weiss, el cual le provoca fuertes dolores en el cuerpo y por lo que se dijo, su desempeño en la cancha podría verse afectado; sin embargo, recientemente conquistó su título número 22 de Grand Slam llevándolo a ser el mejor de esta disciplina en la cual también han figurado nombres como Roger Federer o Novak Djokovic, por mencionar algunos.

"He tenido más lesiones de la cuenta, pero esto me ha hecho disfrutar más de la isla. Estar rodeado de familia y amigos me ayuda en el día a día. Agradezco de la manera en la que se me trata aquí, con discreción", declaró el tenista durante el homenaje.