Real Madrid no le cierra la puerta a Mbappé; aseguran esta fue la razón para renovar con el PSG

Madrid, España.- El Real Madrid es uno de los equipos más populares y relevantes del fútbol europeo, razón por la cual grandes figuras del fútbol han pasado por sus filas y otras más se han retirado en dicha escuadra; sin embargo, ha habido otros nombres que, pese a ser vistos por la directiva del equipo madrileño, no se han atrevido a fichar con ellos, como fue le caso del jugador francés Kylian Mbappé quien manifestó, se quedaba más tiempo con el París Saint-German (PGS).

Tras ello, el jugador quien comparó cancha con Lionel Messi y Neymar, pidió a la afición del Real Madrid entender su postura, pues como parisino su deber era seguir en la escuadra de la denominada ‘Ciudad de la luz’; no obstante, para Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, las razones por las cuales se negó a vestir el jersey blanco fueron más de índole político y económico.

En entrevista, el presidente de la escuadra 'merengue' recordó que el Mbappé había manifestado su deseo por llegar al Real Madrid; sin embargo, terminó por renovar su contrato con el PSG debido a que había “sucumbido” a la presión política, por lo que aunque entiende en parte su postura, deja claro que las puertas no se le han cerrado por completo en el equipo que recientemente despidió al jugador brasileño, Marcelo.

"Manifestó siempre que su sueño era el Madrid y como 15 días antes (de anunciar su decisión), como que cambió la situación, creo que por una presión política y económica", manifestó Pérez.

A modo de justificar sus palabras, Pérez reiteró que Mbappé encaró una especie de bloqueo, por lo que para salir de esta presión tanto para integrarse al Real Madrid como para mantener su estadía en el PSG, prefirió optar por la salida más fácil y con ello, desbloquearse y mantener el nivel que maneja en la chancha; sin embargo, lamentó que en este hecho, el aspecto político haya podido más que el deportivo.

"Supongo que el dinero también y un liderazgo en cuanto al proyecto deportivo, eso le hace cambiar de opinión y toma el camino que él cree que es mejor para salir de una situación que comprendo que estaría muy bloqueado (…) Este no es mi Mbappé", declaró.

Finalmente, Florentino Pérez reconoció que no era fácil que, luego de haber recibido una llamada por parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron, Mbappé accediera a integrarse al Real Madrid; sin embargo, subrayó que en España esto no sucede y el Rey no interviene ni con el Real Madrid o cualquier otra escuadra para presionar de esta manera a los jugadores a fin de mantener el renombre de un club.

