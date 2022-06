¿Cuánto tiempo se quedará André-Pierre Gignac en Tigres? Esto dice el futbolista francés

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- El futbolista francés André-Pierre Gignac se convirtió en un ídolo de Tigres desde su llegada al club en 2015, y en una reciente entrevista con RMC Sports, se dijo consciente de que el final de su carrera está cerca. A sus 36 años, afirmó que tiene la intención de permanecer 10 años en el equipo regiomontano, por lo cual aseguró que en 2025 tiene planeado dejarlo.

Llegué a Tigres en 2015. El objetivo es salir en 2025, serán diez años en el club. Trabajo el doble todos los días. Tengo a mi preparador físico conmigo. Mentalmente tengo 25 años en mi cabeza. Sabía cómo manejar todo lo relacionado con el futbol. Ahora, tengo una preparación y un estilo de vida excepcionales", manifestó el jugador galo.

Fotografía: Instagram @10apg

Gignac es uno de los futbolistas más importantes en la historia del equipo universitario, por lo que asegura quiere seguir haciendo historia vistiendo los colores felinos; su contrato tiene vigencia hasta el 2024, por lo que solo necesitaría una extensión de un año para cumplir su objetivo de quedarse en Tigres por una década. No obstante, no aclaró si dejará al club para emigrar a otro lugar o ese será su retiro definitivo; lo que sí es un hecho es que no regresará al Olympique de Marsella.

No, no, no… Y de todos modos, no volveré. Ellos no me necesitan. Hoy tengo 36 años. Tienes a Milik, Dieng, que necesita ganar algo de peso en este ataque. Y sabemos que a veces a Sampaoli no le gusta jugar con un 9", dijo sobre el equipo francés de sus amores.

Cabe mencionar que Tigres es el equipo en el que más tiempo ha estado en su carrera, después de los cinco que pasó con el Marsella. Ahora es el máximo anotador en la historia de los felinos, con 164 tantos; llegó en 2015, cuando Ricardo 'Tuca' Ferretti salvó al equipo de la zona del descenso y se incorporó a una de las ofensivas más competitivas de la Liga MX, convirtiéndose en el líder de una de las épocas más exitosas para el club.

Le bastaron ocho torneos cortos para marcar diferentes récords con el equipo, pero el más importante llegó cuando superó los 104 goles con los que Tomás Boy era reconocido como el máximo anotador en la historia de Tigres. Su debut oficial se dio durante las semifinales de la Copa Libertadores, en la que Tigres enfrentó al Internacional de Porto Alegre, aunque su primera anotación llegó en el encuentro de vuelta.

Fuente: Tribuna