¿Es ilegal? LaLiga pedirá que contrato de Mbappé con el PSG sea revocado

Comparta este artículo

París, Francia.- Algo más que talento tiene el jugador francés Kylian Mbappé para que se mantenga en el ojo del huracán pues luego de haberse negado a sumarse a las filas del Real Madrid para así renovar contrato con el París Saint-German (PSG), ahora LaLiga buscará que dicho documento se revoque pues en teoría, habría recurrido a irregularidades con el fair play financiero del equipo que además cuenta con Lionel Messi y Neymar.

Este viernes 17 de junio, el abogado de LaLiga en Francia, Juan Branco, anunció que llegará hasta las autoridades europeas a fin de revocar el contrato que el jugador firmó recientemente con el equipo parisino el cual lo mantiene por tres años más en dicha escuadra, algo por lo que éste argumentó, se debía a temas de nacionalismo más que profesionales, por lo que con ello, buscaría justificar sus motivos para no llegar al equipo 'merengue' al que ya había manifestado sus intenciones de integrarse.

"La LFP (Liga de Futbol Profesional francesa) no habría debido nunca aprobar este contrato. La DNCG (Dirección Nacional del Control de Gestión, tendría que haber constatado la infracción del PSG a las reglas del fair-play financiero a escala nacional y también europea", aseveró el abogado.

Twitter @MaratonaFutebol

El abogado además manifestó que, de no recibir la repuesta adecuada por parte de Ministro de Deportes en Francia, el siguiente paso sería acudir a los tribunales administrativos de la denominada 'Ciudad de la luz' para con ello buscar revocar el contrato; sin embargo, esto no ha arrojado que en caso de conseguirse, Mbappé llegue al Real Madrid pues recientemente Florentino Pérez, presiente del club, declaró que al jugador que estaba buscando era al de antes y no al actual, el cual dijo, se dejó influenciar por asuntos políticos y económicos.

"Está claro para todos que el PSG actúa fuera de las reglas, incluso a través de maniobras fraudulentas", resaltó Juan Branco.

Si bien expertos en la materia han señalado que este acto va más por el enojo del Real Madrid tras el rechazo del francés, LaLiga insiste en que el PSG se ha caracterizado por "violar de forma continuada la actual normativa del Fair Play Financiero", lo que los llevaría a buscar la revocación del contrato del jugador en cuestión, todo en el marco en que también se ha hecho señalamientos al Manchester City, equipo que es propiedad de un Estado perteneciente a los Emiratos Árabes Unidos por circunstancias similares.

Foto: Twitter @TigoSports_SV

Fuente: Tribuna