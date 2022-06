'Tata' Martino asegura que ningún futbolista se juega su lugar en Qatar en partido vs Uruguay

Comparta este artículo

Glendale, Estados Unidos.- Aunque Uruguay es un rival complicado para la Selección Mexicana, Gerardo Martino descartó que el partido de este jueves ante los charrúas en Glendale, Arizona decida el destino de algún futbolista en la convocatoria final para la Copa del Mundo de Qatar 2022: "Ningún jugador se juega un puesto en el Mundial por un partido", afirmó el 'Tata', quien agregó que "cada momento que estamos juntos es importante" y que el trabajo de cada elemento en sus clubes también se toma en cuenta.

En relación a ello, durante la conferencia de prensa el 'Tata' afirmó que el 'Tri' está enfocado, más que en cualquier otra concentración durante estos tres años y medio que ha estado en el cargo. Añadió que habló con su cuerpo técnico de la posibilidad de que la calificación al Mundial cambiara el estado de ánimo de sus jugadores y que la calidad de los entrenamientos ha sido buena, lo cual lo tiene "tranquilo y contento": "Veo cómo que todos sienten que pueden luchar y que tienen herramientas para luchar por un lugar dentro de los 26 de la lista final", manifestó.

El argentino reconoció que no vio el partido que sus compatriotas de la Albiceleste, rival en el Grupo C de Qatar 2022, contra Italia en la 'Finalissima', el cual ganaron 0-3, y señaló que no ve muchas similitudes en ese estilo de juego y la de los charrúas: "Sinceramente no lo vi. No veo muchas similitudes entre ambos, pero sinceramente los dos rivales que nos quedan son de cuidado", concluyó.

Cabe recordar que México viene de ganar 2-1 el partido amistoso ante Nigeria del pasado fin de semana, con goles de Santiago Giménez y un autogol, del cual Martino admitió que sólo le gustó la primera media hora. El seleccionador buscará que este equipo deje mejores sensaciones en su enfrentamiento de este jueves 2 de junio ante Uruguay en Arizona, el segundo de una gira de tres juegos de preparación.

Los charrúas, dirigidos por Diego Alonso, llegan a este encuentro con la base del equipo que logró la clasificación al Mundial, aunque con la notoria ausencia de su estrella, Luis Suárez; este será su primer duelo de preparación de su gira por Estados Unidos, donde también se enfrentarán a dicha selección el 5 de junio en Kansas City. El encuentro entre Aztecas y Charrúas se hará en el State Farm Stadium, iniciando a las 21:00 horas del centro de México, y se podrá ver por Azteca 7 y Canal 5 en televisión abierta.

