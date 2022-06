Adiós por segunda vez: Rob Gronkowski anuncia su retiro definitivo de la NFL

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Rob Gronkowski no volverá a seguir el camino de Tom Brady para una tercera temporada con los Tampa Bay Buccaneers y anunció su segundo retiro en tres años este martes 21 de junio. En un mensaje que compartió a través de Instagram, el tight end cuatro veces elegido al equipo ideal de la NFL agradeció a sus compañeros y entrenadores que tuvo a lo largo de su carrera, pero que regresará a "descansar".

Quiero agradecerle a toda la excelente organización de los Buccaneers por una increíble experiencia, dándome la confianza para volver a jugar y ayudarles a ganar un campeonato. Regreso a mi casa de jubilación, me despido otra vez del fútbol americano con la frente en alto sabiendo que lo dejé todo, bien o mal, cada vez que salté al emparrillado. Las amistades que hice serán eternas y valoro a cada uno de mis compañeros y entrenadores por darlo todo también", manifestó.

El jugador de 33 años ya se había retirado en 2018, tras nueve temporadas con los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero regresó en 2020, cuando Brady firmó con los Bucaneros. Ambos amigos unieron sus talentos para que Tampa Bay derrotara en el Super Bowl de febrero de 2021 a los Jefes de Kansas City, donde Gronkowski atrapó dos pases de touchdown ese juego. También ganaron tres anillos de campeones con los Pats.

Fuente: Instagram @gronk

No obstante, Drew Rosenhaus, agente de Gronkowski mencionó a Adam Schefter de ESPN que no le sorprendería si Tom Brady convence una vez más a su cliente de continuar con su carrera: "Esa sólo es mi opinión, pero no me sorprendería si Rob regresa a media campaña o la próxima temporada", manifestó. Cabe mencionar que este es el segundo retiro que enfrentan los Bucaneros, actuales campeones de la División Sur de la Conferencia Nacional de cara a la temporada 2022, luego de que el guardia Ali Marpet también colgó los botines en febrero.

Brady también había elegido ese camino ese mismo mes, pero 40 días después se retractó. Gronkowski es el líder histórico entre los jugadores de su posición en el rubro de anotaciones en postemporada con 15 y sólo es superado por Jerry Rice en ese sentido, con 22. También es el ala cerrada con más juegos de 100 yardas en la historia, además de que estableció la marca de más anotaciones en una campaña para un ala cerrada, con 18 en el 2011.

