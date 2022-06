Fuera de peligro: Avión en que viajaba Neymar rumbo a Brasil aterriza de emergencia; esto ocurrió

Comparta este artículo

Sao Paulo, Brasil.- Este artes 21 de junio, la prensa de Brasil confirmó que el avión privado en que viajaba el jugador del Paris Saint-German (PSG), Neymar, había tenido que hacer un aterrizaje de emergencia en la cuidad de Roraima, ubicada al norte del país gobernado por Jair Bolsonaro, debido a que presentó una falla en su parabrisas, lo cual suponía un problema para los pilotos que optaron por no arriesgar a la tripulación.

De acuerdo con los primeros reportes, el jugador había salido desde Estados Unidos con dirección a Brasil pero en el trayecto se presentó esta falla, por lo que se indicó a la torre de control que era necesario aterrizar de emergencia en el Aeropuerto de Boa Vista, lugar en donde la hazaña se consiguió cerca de las 02:00 horas, tiempo local, de este martes sin que se reportara alguna persona afectada por ello, en especial el futbolista.

Además de Neymar, a bordo de la aeronave se encontraba su pareja sentimental Bruna Biancardi, su hermana Rafaella y varios amigo en común, razón por la cual se optó por no usar un vuelo comercial y en lugar de ello, tener mejores comodidades a bordo de un avión privado; no obstante, este hecho se trató de un accidente y no de un evento premeditado, por lo que para descartar rumores, se difundieron imágenes de la tripulación a salvo.

En ese sentido, también se hicieron virales en redes sociales fotografías de Neymar rodeado de aficionados quienes no dejaron pasar la oportunidad de saludarlo en el Aeropuerto, evento que si bien fue desafortunado, también fue sorpresivo para los viajeros que de inmediato notaron la presencial del jugador del PSG y quien hiciera una importante carrera en el Barcelona al lado de Lionel Messi con quien vuelve a compartir la cancha.

Se desconoce el motivo por el cual Neymar viajó de regreso a Brasil ya que al momento, no se ha confirmado su estadía en el PSG, evento que aseguró, no le causaba preocupación pues señaló, estaba seguro de mantener su estadía en la escuadra parisina, declaraciones que se hicieron en enmarcó en que su compañero, el jugador Kylian Mbappé estaba en el ojo del huracán pos su posible llegara al Real Madrid, evento que no se concretó.

