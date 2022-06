Se hará cargo: Cristiano pagará los daños tras el choque de su Bugatti Veyron en Mallorca

Comparta este artículo

Mallorca, España.- Fue el pasado lunes 20 de junio que uno de los trabajadores de Cristiano Ronaldo se involucró en un aparatoso accidente de tránsito en Mallorca, España, mientras conducía su automóvil de lujo Bugatti Veyron Grand Sports Vitesse, el cual tiene un valor de más de 2.1 millones de euros. El vehículo se estrelló contra el muro de una propiedad en una urbanización de Bunyola, cerca de donde el futbolista portugués disfruta de sus vacaciones junto a su familia.

Si bien no hubo personas heridas, el dueño del inmueble afectado en el percance explicó para Última Hora que se vio afectado en su vida cotidiana debido a los daños materiales importantes ocurridos en su propiedad: "Del golpe me arrancaron el contador de agua y he estado desde entonces sin poder hacer vida en mi propia casa, la puerta salió volando y tumbaron dos columnas de hormigón", precisó. El afectado, cuya identidad no fue revelada, mencionó para el medio que pasó momentos de angustia tras el impacto, pues pensó que su perro había muerto ya que usualmente lo espera en la zona donde se estrelló el automóvil: "Pensé que lo habían matado. Cuando entré lo vi temblando de miedo lejos de la entrada", relató.

Asimismo, reveló que visitó el lujoso complejo vacacional donde se aloja Cristiano Ronaldo, para pedir una explicación de lo que sucedería tras el percance: "Tuve que esperar un buen rato a que me abrieran la puerta, pero me encontré a un hombre y una mujer muy educados. En nombre de Ronaldo se comprometieron a pagar todos los daños ocasionados por el Bugatti. Me dijeron que arreglara todo y que guardara las facturas", confirmó.

Cabe mencionar que el Bugatti Veyron, propiedad del futbolista portugués, se salió de la calzada y se impactó contra el muro en Bunyola, y la Guardia Civil de España busca la identidad de quien conducía el automóvil de lujo al momento del accidente; se busca determinar las causas por las que la persona perdió el control del auto y si alguna otra unidad se vio implicada en dicho incidente. El choque provocó daños materiales en una construcción anexa a la carretera de la zona rústica de Sa Coma, en la que se guardaban bombonas de gas, informó el Diario de Mallorca quien agregó que el conductor no sufrió lesiones en el accidente, pero una parte del carro quedó destrozada tras el impacto.

