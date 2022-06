Anita Álvarez fuera del Mundial de Natación; habla sobre el accidente que casi le cuesta la vida

Comparta este artículo

Budapest, Hungría.- Desde hace un par de días, el nombre de Anita Álvarez se ha mantenido en tendencia debido a que el pasado 22 de junio, mientras realizada una competencia de natación como parte del Mundial que se lleva a cabo en Budapest, se desmayó en la recta final de su participación, por lo que su entrenadora, la española Andrea Fuentes saltó al agua para rescatarla al notar que los encargados de salvaguardar la integridad de cada uno de los competidores no hacía nada al respecto.

Si bien las imágenes de ambas le han dado la vuelta al mundo, los organizadores de este evento le dieron la oportunidad a la nadadora de origen mexico-estadounidense de determinar si participaría o no en la competencia por grupos, misma que se llevaría a cabo el 25 del mes en curso y donde la antes mencionada estaba contemplada, ya que forma parte del equipo de natación sincronizada del país que representa.

Al respecto, este viernes 24 de junio, Álvarez anunció que ya no será parte del equipo y en su lugar estará la nadadora Yujin Chang pues is bien se dijo ella estaba fuera de peligro, sus compañeras aseguraron que no es la primera vez que sufría desmayos esporádicos, aunque sí era la primera vez que esto ocurría en medio de una competencia, lo que hizo más alarmante la situación pues cabe la posibilidad que ocurra de nueva cuenta.

En entrevista para el rotativo El País, la nadadora contó cómo fueron los momentos en que se desmayó en plena competencia en donde manifestó que de un momento a otro "todo se volvió negro" pues estaba en la recta final de su competencia individual, misma en la que estaba conectada en sus movimientos y por lo cual no tuvo conciencia de estar atravesando por un lapso de mala salud.

"En la última figura, donde tengo que despedirme levantando un brazo, me recuerdo pensando: '¡Empuja ese brazo! ¡No abandones ahora! ¡Dalo todo hasta el último segundo!'", manifestó la deportista.

Luego de recordar lo sucedió de manera más detallada, conformó que ya había estado atravesando por momentos donde se sentía desvanecer; sin embargo, en esta ocasión estaba muy centrada en la competencia y ello impidió que saliera a la superficie a clamar por ayuda, por lo que su cuerpo tras desmayarse, llegó hasta el fondo de la piscina dese donde fue sacada por su entrenadora.

"En esta rutina me encontraba genial, tan cansada como siempre, pero disfrutando. Y cuando sentí que por fin podía permitirme relajarme fue cuando todo se volvió negro. No recuerdo nada más", manifestó.

