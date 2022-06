Liga MX: Tigres le da las gracias al paraguayo Carlos González; llegaría al Toluca

Monterrey, Nuevo León.- Este sábado 25 de junio, Tigres anunció la salida del paraguayo Carlos González por medio de redes sociales; el club felino agradeció al futbolista su tiempo con el equipo, un año y medio, y en su último torneo, el Clausura 2022, solo disputó 498 minutos en 15 partidos, anotó tres goles y dio un pase de anotación: "Agradecemos a Carlos González por su profesionalismo y entrega durante este tiempo en Tigres. ¡Éxito, Charli, en tus nuevos proyectos!", compartió el equipo en Twitter.

El futbolista guaraní se presentó el viernes 24 a las instalaciones del Estadio Universitario para despedirse de sus compañeros y recoger sus pertenencias, confesando a los medios que se siente en paz por el esfuerzo que dio con el equipo; se espera que en las próximas horas sea anunciado como nuevo jugador del Toluca, después de que reporte en Metepec y pase los exámenes médicos.

Me voy tranquilo, sabiendo que di lo mejor de mí, sé que quizás se esperaba mucho más, el futbol tiene estas cosas, uno sabe quién es, quizás en Toluca pueda volver a ser quien soy, no me voy tan feliz porque sé que pude dar más. Ya me estoy dirigiendo a Toluca, me presenté a despedirme de todos, solo falta firmar con ellos (Toluca), ya se hizo el finiquito acá, ya me desligue de Tigres y me voy tranquilo", manifestó a su salida de Monterrey.