Confirmado: Joan Laporta asegura que Piqué sí extraña a su expareja, Shakira

Barcelona, España.- La polémica en torno a la reciente separación entre el jugador del Barcelona, Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira, sigue dando de qué hablar y es que recientemente se difundieron en redes sociales rumores donde presuntamente la intérprete de Ojos así y Te Felicito le negara el acceso a su casa al futbolista, inmueble donde la cantante sigue viviendo con los hijos de ambos Milán y Sasha luego que el defensa del equipo blaugrana regresara a su departamento de soltero.

Si bien los medios especializados en farándula son lo que le han seguido la pista a la expareja que inició su romance durante el Mundial de Sudáfrica en 2010, ahora el presidente del Barcelona, Joan Laporta ha hecho lo impensable que es romper el silencio en torno a este asunto mediático pues según retomó la revista Hola!, el jugador sí lo está pasando mal pese a haber sido captado con varias mujeres, la más reciente fue una misteriosa mujer que con un look como el de su ex, lo acompañó a una fiesta privada en Estocolmo.

Joan Laporta, presidente del Barcelona, asegura que Piqué sufre por la separación con Shakira. Foto: Twitter @miami_diario

Aunque solo la cantante es quien ha difundido un comunicado en donde confirmó al separación, Piqué se mantiene al margen de la situación, en especial cuando su estadía en el Barça sigue siendo un misterio; no obstante, el presidente del equipo manifestó que aún con todo el talento y la fama que piqué tiene, él sigue siendo un ser humano que no atraviesa por un buen momento.

Joan Laporta y Gerard Piqué. Foto: Twitter @albert_roge

Cabe destacar que el jugador de Barcelona actualmente está en Inglaterra con sus hijos pues disfrutan del torneo de Wimbledon, evento que no fue impedimento para que el presidente del Barcelona insistiera en la necesidad de darle su apoyo, tanto a nivel de equipo como pedirlo hacia los fans, en especial cuando él fue tildado de haber engañado por años a la cantante quien presuntamente descubrió todo tras contratar a un equipo de detectives.

"Aunque ha pasado por circunstancias que no son bonitas para nada, con hijos pequeños, Piqué se merece todo el apoyo y el amor de los fans. No escuchen las noticias que intentan mostrarlo como un hombre frívolo, sin sentimientos, que no siente nada. Tengo suerte de conocerlo y de haberlo tratado como persona. Es una persona extraordinaria que está sufriendo. Y hay que ayudarlo", sentenció Joan Laporta.