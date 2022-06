Esto pide el Bayern Múnich al Barcelona para transferir a Robert Lewandowski

Comparta este artículo

Barcelona, España.- El tema de la estadía del jugador polaco Robert Lewandowski en el Bayern Múnich sigue siendo tópico de conversación, pues mientras él asegura que su relación laboral ya llegó a su fin, el equipo bávaro insiste en que todavía tiene un año pendiente con ellos, mismo que quedó establecido en un contrato que se verá obligado a cumplir, de lo contrario, habría repercusiones legales; no obstante, todo esto no ha sido impedimento para el Barcelona que insiste en ficharlo para la siguiente temporada.

Para poder ponerle fin a todo este asunto mediático, la directiva del Bayern viajó a Mallorca, en España para reunirse en paz y, con la presencia del jugador en cuestión, se fijó una cantidad a pagar, misma que podría ponerle fin al fichaje que tanto anhela la escuadra blaugrana al igual que el mismo Lewandowski, por lo que se reveló, será necesario desembolsar un total de 60 millones de euros, cantidad que expertos aseguran, el equipo de Joan Laporta puede costear.

Bayern Múnick pide 60 millones de euros para dejar a Robert Lewandowski. Foto: Instagram @_rl9

En caso que el Barça acceda a pagar esta cifra por el polaco de 33 años de edad, tiene hasta el 11 de julio para cerrar el trato, de lo contrario, será hasta el 2023 que Lewandowski siga vistiendo la casaca del denominado 'máximo campeón' o bien, anunciar su próximo viaje a España para así comenzar con los entrenamientos encabezados por Xavi Hernández quien ya se plantea la estrategia para regresar la gloria al equipo al que perteneciera Messi.

Según lo ha reportado el medio alemán Sky Sport Alemania, el Barcelona hizo una contraoferta de 40 millones de euros por esta transacción pues cabe destacar, hace algunos días se reveló que tanto el Estadio Camp Nou como el Estadio Olímpico de Barcelona estaban en obras de mantenimiento, el primero dejará de ser la casa del equipo catalán mientras que el segundo los acogerá por al menos dos temporadas, de ahí que no cuenten con el dinero necesario para concretar esta transacción.

Instagram @_rl9

El mismo medio cita que de inmediato el Bayern Múnich rechazó la oferta de 40 millones de euros, de ahí que los siguientes días definan si Robert Lewandowski firma o no con el Barcelona pues cabe destacar, ha manifestado que ya no siente entusiasmo por jugar en el equipo alemán, al tiempo que busca darle un giro a su carrera, de ahí que él ya se vea en España y no en el país al que llegó en 2014.

Fuente: Tribuna