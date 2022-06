Novak Djokovic podría perderse otro torneo por no estar vacunado contra el Covid-19

Ciudad de México.- Por su postura acerca de las vacunas contra el Covid-19, el tenista Novak Djokovic podría perderse el US Open, pues las medidas establecidas para evitar contagios por el virus en Estados Unidos indican que para entrar al país debes estar inmunizado. Por tal motivo, el serbio puso en duda su participación en el último Grand Slam del año, aunque dejo claro que su deseo es competir en él.

Al día de hoy no tengo permitido entrar a Estados Unidos bajo esas circunstancias. Me encantaría ir, pero no es una posibilidad en este momento. No hay mucho que pueda hacer. Depende del Gobierno de Estados Unidos decidir si las personas no vacunadas pueden entrar al país", manifestó en una entrevista para el portal de Wimbledon, certamen que actualmente disputa.

Djokovic aseguró que su mente está enfocada en el torneo inglés, que podría convertirse en su título grande número 21 en la carrera, lo que afirmó "es una motivación adicional para jugar bien aquí". El serbio agregó que su posición en el ranking de la ATP ya no es una prioridad para él y que perder puntos afectará más a otros colegas que a él, aunque le quitarán dos mil puntos por la decisión del organismo de no entregar puntos ante la prohibición de Wimbledon para que compitan tenistas rusos y bielorrusos.

Va a afectar más a otros tenistas que a mí. No quiero decir que no son importantes, pero para mí no lo son tanto como antes. Ahora no persigo el ranking como antes, cuando quería romper el récord de Federer. No es tan importante en términos de prioridad. No he podido defender cuatro mil puntos entre Australia y aquí, eso me afecta, pero mis prioridades son otras", expresó.