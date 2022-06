El cajemense Alfredo 'Pollo' Osuna es el nuevo entrenador del excampeón mundial Andy Ruiz

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Llegar a la elite del boxeo mundial como entrenador, es algo que pocos pueden lograr; pero hoy en día, Cajeme, de la mano de Alfredo Osuna están pisando duro dentro del pugilismo internacional.

El ‘Pollo’ como es conocido en la industria del deporte de los puños, es actualmente el entrenador del primer campeón mundial de peso pesado que ha tenido México, Andy Ruiz.

Osuna Barraza tiene una trayectoria de 20 años dentro del boxeo, y se ganó el derecho de ser el nuevo apoderado del exmonarca, gracias al gran trabajo que ha realizado con diferentes pugilistas. “Ya conocía a Andy Ruiz desde el 2017; estuvo aquí en Ciudad Obregón previo a una pelea que tenía con un europeo; ahí nos conocimos y entablamos una gran relación. Afortunadamente, hoy me toca trabajar con él, y nos estamos preparando al 100 por ciento”.

Alfredo, se encuentra en San Diego, lugar donde está haciendo el campamento de entrenamiento, para el combate que tendrá su peleador ante el cubano Luis ‘King Kong’ Ortiz, el próximo cuatro de septiembre.

“Veo a un Andy Ruiz renovado”, señala el ‘Pollo’, “tenemos un gran compromiso en septiembre; vamos contra un rival muy duro, pero estamos haciendo grandes cosas. El tiene mucha hambre de triunfo y unas ganas impresionantes de volver a ser campeón mundial”.

La estrella de los pesados decidió abandonar a Eddy Reynoso y el ‘Canelo Team’ para trabajar con el cajemense, con el fin de formar una dupla que seguramente traerá grandes resultados.

Alfredo y Andy entrenando a tope

Osuna confiesa que es un reto bastante complicado el estar en la esquina del mexicano, pero por otra parte, destaca que es un premio al gran esfuerzo, trabajo y sobre todo dedicación que le ha dedicado a este deporte.

Me gusta ser un entrenador que tiene un poquito de todo; soy motivador, estratega, soy alguien que te regaña, pero también alguien con quien se puede bromear, busco precisamente un balance con mis boxeadores”.

Trayectoria

Además de trabajar con ‘El Destroyer’, el ‘Pollo’ no es ningún improvisado en este medio, pues ha estado en campamentos de diferentes excampeones mundiales, como Orlando Salido, Fernando Carcamo, Hernán ‘Tyson’ Márquez, Jorge ‘Travieso’ Arce, Antonio De Marco y Andy Ruiz.

“Estos 20 años no han sido en vano, he aprendido de todo un poco en mi carrera; es impresionante trabajar con campeones mundiales, te dejan una gran enseñanza, y yo encantando de formar parte de una esquina exitosa, lo que yo busco es crecer cada día”.

Por otra parte, el sonorense destacó las grandes lecciones que le han dejado otros entrenadores, como el caso de Víctor ‘Chino’ Barrón, José Santos Moreno y Rudy Pérez, personajes que sin duda alguna ayudaron en su formación como profesional.

A su vez, el nacido en Ciudad Obregón comentó que otro de los aspectos que lo tienen en el radar del boxeo mundial, es tener la valentía de conocer otras latitudes, salir de su zona de confort y conocer a más personas.

El cajemense disfrutando de su momento

“Nadie es profeta...”

Hasta el momento, en su corta carrera dentro del boxeo, Alfredo Osuna es el entrenador más destacado de la última época en la región, pues es históricamente es el cajemense que con más campeones mundiales ha trabajado.

Fíjate que solamente el ‘Chino’ Barrón y yo tenemos la gran fortuna de ser los únicos Ciudad Obregón que han tenido a campeones mundiales en sus esquinas. Afortunadamente y con base a mucho esfuerzo yo he podido estar con más de cinco campeones mundiales en una concentración; es un gran logro personal, pero sé que todavía no he logrado nada, mis metas son muy grandes en el boxeo".

“Yo lo que busco en este deporte es ser de los mejores, convertirme en un referente para los jóvenes, quiero ser el mejor entrenador del mundo; sé que nos falta mucho, pero estamos trabajando para lograrlo, vamos a poner el nombre de Ciudad Obregón muy en alto”.

“Jamás me doy por rendido, no me gusta poner excusas, si tienes un sueño tienes que luchar con todo para lograrlo, eso también intento inyectarle a mis muchachos, la parte mental es fundamental en este deporte”.