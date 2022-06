'Checo' Pérez asegura que su relación no está afectada tras la fiesta por el GP de Mónaco

Comparta este artículo

Ciudad de Mónaco, Mónaco.- El pasado domingo 29 de mayo, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez obtuvo su tercera victoria en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Mónaco, evento que a su vez lo llevó a ser el corredor mexicano que más veces ha subido a un podio, por lo que los festejos no se hicieron esperar, inclusive los que involucraron al expresidente Felipe Calderón quien presenció la carrera en primera fila; no obstante, al final no todo fue bueno pues se fintó una presunta infidelidad por parte del tapatío.

En redes sociales se viralizó un video donde el corredor de la escudería RedBull celebrará el triunfo obtenido en compañía de una mujer a quien le bailaba muy pegadizo y hasta le llegó a dar algunos besos, hecho por el que ha salido a aclarar los acontecimientos remarcando que todo se trató de una mala fiesta pero que al final, no lo llevaría a un divorcio con la mujer quien recientemente le dio otro hijo.

"Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta. La gente cercana a mi conoce mis valores y el tipo de persona que soy", aseguró el piloto.

Las aclaraciones fueron difundidas a través de un comunicado en redes sociales donde el corredor de la Fórmula 1 insistió en que aquellos que aseguraron que había una infidelidad de su parte en especial por las fotos en las celebraciones tras el Gran Premio de Mónaco, solo buscaron hacerle daño a su familia; no obstante, él les deseaba lo mejor ya que no hay nada de qué preocuparse pues como pareja ambos están "más unidos que nunca".

"Para los que me preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo. Y para los que solo quienes hacernos daño, les dedeo lo mejor. Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto".

Antes de difundir este comunicado de prensa, el corredor tapatío celebraba que la escudería RedBull haya entendido su contrato hasta 2024, evento que se dio luego de haber subido al podio en primer lugar en una de las carreras más importantes de la temporada del automovilismo, pues basta recordar que la mancuerna Verstappen-Pérez ha dado buenos resultados para esta escudería.

