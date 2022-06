'Tata' afirma que México "no ha competido mal contra las potencias" tras goleada ante Uruguay

Comparta este artículo

Glendale, Estados Unidos.- Después de la derrota por goleada 3-0 que sufrió México ante Uruguay en Arizona, el seleccionador Gerardo Martino aseguró que aunque el marcador fue abultado, no dejó de ser un partido amistoso y que no hay motivo para prender las alarmas de cara al Mundial de Qatar 2022, mencionando que buscará que el equipo llegue preparado para enfrentar a sus rivales de la Fase de Grupos.

Si nos centramos nada más en lo que pasó hoy, estamos muy lejos. Pero no pierdo de vista que esto es parte de la preparación. Durante un ciclo mundialista hay momentos difíciles y otros más gratos, nosotros vamos a buscar llegar de la mejor manera al Mundial", manifestó el entrenador argentino. Te podría interesar Tricolor Uruguay da cátedra de buen futbol, exhibe a México y lo golea en amistoso

En ese sentido, el ‘Tata’ opinó que el ‘Tri’ compitió contra los charrúas durante el primer tiempo, pero que fueron víctimas de errores que señaló no pueden cometerse ante este tipo de sinodales: "Contra las potencias no hemos competido mal, lo hemos hecho bien, pero hemos cometido errores que ellos no cometen. En el primer tiempo el equipo compitió bien, fue muy parejo. El control del partido estuvo repartido; después la diferencia se marca con los dos goles empezando el segundo tiempo".

Martino reconoció que además de en la definición, también fallaron en la elaboración de jugadas en la derrota que calificó como contundente; agregó que hay varias situaciones de juego en los cuales seguir trabajando: "El primer tiempo tiene cosas para observar, no son todas negativas. Creo que igualamos el partido y pudimos competir bien", dijo. También habló tras el partido Diego Alonso, entrenador de la selección de Uruguay con experiencia en el futbol mexicano tanto como jugador como director técnico, rechazó que la actuación de los aztecas lo haya decepcionado y destacó el funcionamiento de su equipo, el cual dirige desde diciembre de 2021, logrando la clasificación al Mundial.

Me quedo con el rendimiento de mi equipo, yo creo que hicimos sentir mal a México porque jugamos bien y no porque ellos hayan jugado mal, México intentó y no lo vi mal, yo vi a bien a nuestro equipo y son cosas que pueden pasar, que un día salgas mejor otro equipo que el otro", manifestó el exDT de equipos como Pachuca y Rayados.

Cabe mencionar que por primera vez en partidos de la Selección Mexicana por Estados Unidos, se hizo presente el grito de "¡Fuera Tata!" en las gradas del estadio tras la derrota. Martino y su equipo tienen pendiente un amistoso más en su gira por el vecino país este domingo 5 de junio ante Ecuador en Chicago y después encararán el inicio de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Surinam y Jamaica.

Fuente: Tribuna