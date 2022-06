No va más: Juan Toscano quedaría como agente libre tras no renovar con los Warriors

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de quedar campeón con los Golden State Warriors, Juan Toscano-Anderson no seguiría como jugador del equipo, luego de que la directiva informara que no ejerció la opción del contrato del mexicoamericano. De haber aceptado, la organización tendría que haber pagado 2.1 millones de dólares, cifra complicada de pagar por el nacido en Oakland, California, que no tenía tantos minutos con el plantel dirigido por Steve Kerr.

La única opción que le queda a Toscano para mantenerse en la franquicia es quedarse con el sueldo mínimo, algo que no sería rentable para él. En la última campaña regular, tuvo acción en 73 partidos, seis de ellos como titular, con promedios por partido de 4.8 puntos, 2.2 asistencias, 3.3 rebotes y 0.3 bloqueos; en la serie final ante los Celtics de Boston, pisó la duela en cuatro encuentros, con ocho minutos de actividad, dos rebotes y tres asistencias.

Ahora, Juan explorará la agencia libre, con la intención de permanecer en la NBA, pero si eso no le es posible, podría emigrar al baloncesto de Europa o regresar a jugar a México. El basquetbolista de 29 años llegó a Estados Unidos para participar con los Santa Cruz Warriors de la Liga de Desarrollo, y sus buenas actuaciones lo llevaron a participar en el primer equipo durante la campaña 2019-20, donde firmó por dos años.

De raíces mexicanas, su mamá originaria de Michoacán, Toscano-Anderson se convirtió en el primer jugador azteca en jugar las Finales y en lograr alcanzar la máxima gloria en la mejor liga de baloncesto a nivel mundial; tras su triunfo, visitó la Ciudad de México para un par de eventos, uno de ellos la visita al presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, donde se llevó el Trofeo Larry O’Brien de campeón de la NBA.

Juan Toscano es basquetbolista mexicano que triunfó en Estados Unidos, en San Francisco, con los Guerreros (…) Nos dio mucho orgullo porque salió con la bandera de nuestro país. No olvida el origen de su familia y eso Juan lo agradecemos mucho", manifestó el mandatario. "Le agradecí en nombre de nuestro pueblo que la noche en la que triunfaron, el 16 de junio, celebró portando nuestra bandera", expresó el presidente.

