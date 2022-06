Adiós a un grande: Carlos Tévez confirma su retiro del futbol; afirma "dio todo lo que tenía"

Buenos Aires, Argentina.- Luego de que puso una pausa a su carrera en mayo de 2021, el futbolista argentino Carlos Tévez afirmó que ya 'colgó los botines', después de asegurar en una entrevista que "ya estoy retirado, está confirmado". Al cuestionarle el motivo por el cual tomó la decisión, el exjugador de 38 años manifestó que fue porque "perdió a su fan número uno", es decir, su padre, quien murió en febrero del 2021.

Hubo un silencio. Tenía ocho años y quien venía a verme a las canchas era él. ¿Para qué más? Entonces, me levanté y dije que ya no juego más. Fue la única vez que pensé en mí", manifestó con lágrimas en los ojos el ‘Apache’, en una entrevista que dio para la cadena televisiva América TV.

Tévez, quien jugó para Boca Juniors, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shanghai Shenhua, explicó que el último año, en su tercera etapa como jugador xeneize, fue muy complicado para él, pues su padre tenía muerte cerebral. Agregó que un día habló con su esposa para decirle "no juego más", y más tarde llamó a su representante para comunicarle la noticia.

Lo llamo a la tarde a Adrián Ruocco (su representante) y le digo: 'Mirá, no voy a jugar más. Me retiro'. Lo llamo a Riquelme (exfutbolista argentino) a la noche y le digo: 'Mañana necesito el club para hacer la conferencia. No juego más'. Después vino lo que vino, no jugué más y ahí la familia se dio cuenta que no jugaba más. Ahí cayeron", reconoció.