JC Chávez afirma que 'Canelo' Álvarez noqueará a Golovkin, pero que no le será fácil

Ciudad de México.- Julio César Chávez habló sobre la próxima pelea de su compatriota Saúl Álvarez, que se medirá por tercera ocasión a Gennady Golovkin el próximo 17 de septiembre. En una entrevista, el Gran Campeón mexicano opinó que el 'Canelo' noqueará al kazajo, pero la pelea no será nada fácil para el tapatío, asimismo, consideró que este enfrentamiento llega un poco tarde.

Creo que Canelo ahorita está en su peso. Golovkin tiene que subir de peso, su edad, entonces creo que Canelo va a noquear a Golovkin. La tercera pelea con Golovkin creo que llega demasiado tarde. Pero aun así creo que Golovkin va a dar pelea", manifestó el boxeador nacido en Ciudad Obregón en Charla para el canal En Juego Deportes.

Asimismo, Chávez consideró que la derrota de Álvarez ante Dmitry Bivol ocurrió porque el mexicano simplemente tuvo una mala noche, además de que el estilo de pelea del ruso se le complicó: "Todos tenemos una mala noche. A veces los estilos hacen las peleas. Desafortunadamente el estilo de Bivol se le complicó. No pudo, pero así es el boxeo, se gana y se pierde", manifestó el expugilista, quien estará presente esta noche durante la pelea de exhibición entre Erik 'Terrible' Morales y Jorge 'Travieso' Arce.

Fotografía: Instagram @canelo

Por su parte, el promotor del combate, Eddie Hearn, también pronosticó que la pelea no duraría los 12 rounds reglamentarios y que será un enfrentamiento "absolutamente grande y será un absoluto suspenso": "A la gente de Golovkin no le gustó lo que dije. No estoy diciendo que Canelo Álvarez lo parará. Estoy diciendo que esa pelea no durará 12 rounds en esta ocasión. Ellos no se toleran entre sí", declaró para el canal de YouTube iFL TV.

Cabe mencionar que después de varios rumores, entre los que se decía de una revancha contra Bivol, 'Canelo' confirmó la pelea contra Gennady Golovkin para el próximo 17 de septiembre, para completar la trilogía que muchos fanáticos del boxeo estaban esperando; la sede todavía no está definida: "Estoy muy contento de brindarles las mejores peleas y esta no será la excepción", manifestó el tapatío al hacer el anuncio en redes sociales.

La última vez que ambos peleadores se subieron al ring para enfrentarse fue en septiembre del 2018, cuando el jaliciense fue el vencedor por decisión mayoritaria en el T-Mobile Arena de Las Vegas; en su primer enfrentamiento, desarrollado en la misma sede el 16 de septiembre 2017, el combate fue declarado empate. Ahora el kazajo buscará sacarse la espinita y tratará de vencer al mexicano.

Fuente: Tribuna