Rafael Nadal alcanza su copa 14 tras imponerse en el Abierto de Francia; asegura no se retira

París, Francia.- La tarde de este domingo 5 de junio, el tenista español Rafael Nadal consiguió su título número 14 en Roland Garros, o el Abierto de Francia, con lo que demuestra ser uno de los jugadores más importantes del mundo pues con ello, acumula un total de 22 Grand Slam, número que se aleja de los que el tenista serbio Novak Djokovic ha conseguido a lo largo de su carrera siendo el español el más grande ganador de la historia de este deporte.

Nadal se impuso ante el tenista noruego Casper Rudd y, aunque en todo momento el manacorí se mostró imponente en este encuentro, se tenía que al ser la primera final de un Grand Slam del tenista noruego, podría dar la sorpresa; no obstante, esto no ocurrió y ahora, el español se ha robado las tendencias en redes sociales pues sigue haciendo historia no solo a nivel personal, sino para el deporte que practica en general.

Cabe destacar que en el pasado, se rumoró que Rafael Nadal podría estar pensando en su retiro; sin embargo, luego de obtener un título tan importante, éste enmarcó que su objetivo es otro pues busca conquistar más títulos por muchos años más, lo que supone que quizá el momento en que se aleje de las pistas será con un número más alto de Grand Slams ganados y, por ende, con un récord difícil de superar.

"No sé lo que me reserva el futuro, pero voy a luchar por volver el máximo de años posible", aseveró el tenista español.

Felicitaciones para el tenista

Una vez que el mundo entero supo que Rafael Nadal se consagraba como una leyenda del tenis, el Real Madrid, equipo de fútbol muy popular en el mundo, se sumó a las felicitaciones para el jugador quien así como ellos, conquistaba su copa 14, aunque en el caso de la escuadra ‘merengue’ fue de la UEFA Champions League, la cual ganaron el pasado 28 de mayo tras vencer al Liverpool FC también en París.

Mediante las redes sociales, el equipo madrileño resaltó que sin lugar a dudas, el 14 era un "número mágico" que deja para ambos con un buen sabor de boca de este 2022, año en donde además, el equipo se despidió de grandes figuras como Marcelo, Isco y Gareth Bale quienes en días pasado anunciaron su salida de la escuadra blanca.

"Enhorabuena por una nueva gesta histórica, Rafael Nadal. Es un orgullo disfrutar de un gran madridista y socio de honor del Real Madrid como el mejor tenista de todos los tiempos. Felicidades por tu 22º Grand Slam, el 14º Roland Garros, sin duda un número mágico en este 2022", resaltó el Real Madrid.

Al ser cuestionado sobre su sentir luego de una copa 14 dentro de un Grand Slam, Rafael Nadal aseguró que no podría expresar su emoción; sin embargo, agradeció a todos los que le han dado apoyo a lo largo de su carrera pues sin ello, no podría poner su nombre en el punto más alto de una de las disciplinas más famosas a nivel internacional, es decir, el tenis profesional.

