Rompe el silencio: Este es el motivo por el que Lewandowski ya no quiere estar en el Bayer Múnich

Berlín, Alemania.- La salida del Bayer Múnich del jugador Robert Lewandowski parece estar cada vez más lejos, pues si bien el polaco de 33 años de edad había manifestado que ya no tenía vínculos laborales con la escuadra bávara, la directiva mención que había un contrato activo, el cual lo mantendría con ellos hasta el 2023 y por lo que en consecuencia, no podría llegar tan fácilmente con otro equipo, en especial con el Barcelona que había manifestado interés en sumarlo a sus filas.

Luego de mucha polémica, el polaco rompió el silencio y manifestó a través del podcast onet.pl las razones que tiene para ya no querer ser parte del equipo alemán, pues resaltó, su principal objetivo es querer "sentir más emociones en la vida", algo que los fanáticos del deporte han traducido como que ya no tiene interés en jugar para esta escuadra e incluso, lo llevarían a no desempeñarse como lo ha venido haciendo en la cancha.

"En primer lugar algo se apagó en mí y es algo que no se logra superar, volver a atrapar", declaró el polaco.

Si bien no se ha mencionado nada oficial respecto al equipo al que podría llegar, medios españoles apuntaron en repetidas ocasiones que el Barcelona habría hecho una oferta por hasta 32 millones de euros, lo que representa un total de 34 millones de dólares; sin embargo, al tener un contrato vigente con el Bayer Múnich, su salida estaría llena de varios obstáculos entre los que se resaltan los de índole penal.

Cabe destacar que previo a conocerse la presunta oferta hecha por la escuadra blaugrana, Lewandowski había adelantado no tener intención de renovar su contrato con el equipo, el cual del había confirmado, lo mantendría con ellos hasta 2023; sin embargo, la fecha poco le importó pues dos semanas atrás difundió un comunicado en donde dio por terminada su relación laboral con los alemanes, lo que de inmediato lo llevaron a estar envuelto en polémica.

"Sería mejor encontrar una solución aceptable para las dos partes y no buscar una decisión unilateral", manifestó el jugador.

Al momento, el Bayer Múnich no ha mostrado su postura por las recientes declaraciones del polaco quien llegó a este equipo en 2014 y es considerado un jugador de élite, pues recientemente se convirtió en el tercer máximo goleador de la historia de la Liga de Campeones al llegar a 86 tantos, mientras que fue considerado el mejor jugador FIFA del 2020 y 2021 de manera consecutiva.

