Ecuador podría quedar fuera de Qatar 2022 por falsificación de documentos de Byron Castillo

Quito, Ecuador.- La Selección de Ecuador podría quedar fuera del Mundial de Qatar 2022, luego de que presuntamente se confirmara que Byron Castillo, futbolista envuelto en la polémica, falsificó sus documentos de nacimiento y se encontrara que sí es colombiano, lo que le daría el pase a Chile a la Copa del Mundo, a pesar de haber terminado sexto en la eliminatoria de Conmebol. La FIFA anunciará su decisión oficial en un par de días, reportó Azteca Deportes, quien detalló que se filtró lo que dirá el comunicado del organismo internacional, donde afirma que tras las pruebas presentadas, la eliminación de los ecuatorianos es inminente.

Eduardo Carlezzo, abogado que representa a Chile en este caso ante la FIFA, explicó en conferencia de prensa que tras haber realizado su investigación, encontraron que el acta de nacimiento de Castillo es falsa y no nació en Ecuador, como aseguraban. De acuerdo con el licenciado, Byron no nació en cantón Playas, Ecuador, el 10 de noviembre de 1998, además de que el acta ecuatoriana no cuenta con huellas dactilares, por lo que Chile acusa al registro civil de dicho país y a su federación de futbol de amañar el proceso a favor de Castillo.

Los padres se casaron en Tumaco, Byron nació en Tumaco y fue bautizado en Tumaco. La idea de estar acá es presentar de manera bastante clara y transparente todos los argumentos que tenemos, los documentos que tenemos. Lo que hemos recaudado del proceso en el caso. Quien habla la verdad no puede tener miedo", manifestó el abogado.

Ante estas pruebas presentadas, las cuales serían avaladas por la FIFA, el siguiente paso sería reducir a Ecuador los puntos adquiridos en los ocho juegos de las Eliminatorias de Conmebol donde él participó, lo cual los mandaría al último lugar y a Chile al cuarto, con pase al Mundial; si eso sucede, Perú seguiría como quinto de las eliminatorias, por lo que su partido de repechaje no correría riesgo. Aunque esta opción luce casi improbable, si la FIFA decide eliminar de manera directa a Ecuador por dicha falta grave al reglamento, Italia es otra selección que podría clasificar a Qatar 2022, porque entraría en vigor la norma que pone al equipo mejor rankeado y que no esté clasificado en el lugar de quien fue expulsado.

