Gerardo Arteaga revela porqué rechazó ir con el 'Tri' a Tokio 2020: "Mi mente no podía más"

Ciudad de México.- El futbolista mexicano Gerardo Arteaga reveló en una entrevista para el canal del youtuber Werevetumorro que sufrió de depresión después de su llegada al RKC Genk de Bélgica, al encontrarse solo a miles de kilómetros de su país y sus seres queridos. El tapatío mencionó que estuvo siente meses solo en Europa, y que su novia solo pudo acompañarlo tres meses como turista, por lo que tuvo que regresarse.

El exjugador de Santos Laguna explicó que en la ciudad en la que vive no hay mucho que hacer y que la vida es muy diferente a lo que se acostumbra en México: "Hasta la comida era una batalla para mí, no tengo ningún amigo en Genk, nadie que hable español conmigo", expresó el lateral izquierdo, quien cumplió su segundo año en el balompié del Viejo Continente y es pretendido por clubes en España o Italia.

"Entré en depresión porque en dos o tres meses ni siquiera dormía en mi cuarto, me quedaba en la sala con la televisión prendida porque me sentía muy solo. Llegaba de entrenar, aventaba la mochila y me sentaba en el sillón sin comer ni cenar, estaba deprimido y me sentía muy cu… Estando mi novia aquí me cambió todo, lo vi porque los tres meses que ella estuvo fueron mis mejores. Pero cuando se fue recaí cu…, otra vez regresar de entrenar y que no haya nadie, que despiertes y nadie te diga: 'Ten un buen día' es horrible", manifestó.

Debido a ello fue que Arteaga tomó la polémica decisión de declinar su asistencia a los Juegos Olímpicos de Tokio, motivo por el cual hasta fue ignorado de la Selección Mayor. Dicho equipo ganó la medalla de bronce bajo las órdenes de Jaime Lozano, pero el futbolista confesó a Werevertumorro que "su mente no podía más" por estar alejado de sus seres queridos; confesó que previo a la justa olímpica, entre las concentraciones, se sintió "encerrado".

No iba a tener vacaciones porque de México nos íbamos directo a Tokio y acabando los Juegos volaba directo a Bélgica. Ya no aguantaba, tenía un año sin ver a mis papás y hermanos, buscamos soluciones, lo hablé con Jimmy Lozano para que me dieran la opción de ir a Guadalajara unos días y me dijeron: '¿Vas o no vas a los Juegos?'. Me agarré los hue… y les dije: 'No'. Obviamente quería ir, yo estaba llorando, pero sabía que si iba a los Olímpicos algo no iba a estar bien en mi cabeza", concluyó.