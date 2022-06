Selección Mexicana: 'Chicharito' y 'Tata' se reunirán presencialmente, afirma periodista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Javier 'Chicharito' Hernández se reunirá con el entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo 'Tata' Martino, aunque esto "no compromete" al entrenador argentino a convocar al futbolista del LA Galaxy al 'Tri', afirmó el periodista de ESPN, Mauricio Ymay, en una emisión del programa Futbol Picante; cabe recordar que el máximo goleador en la historia del equipo no ha sido convocado desde 2019.

En la transmisión, el reportero afirmó que ambas partes "ya tuvieron comunicación de forma virtual y tendrán una reunión en los próximos días de manera personal". Durante la gira de tres partidos que el combinado nacional tuvo por Estados Unidos, Martino confirmó la charla con Hernández, aunque no se comprometió con el delantero para convocarlo en futuros compromisos con la Selección Nacional.

Es cierto lo que dijo Javier de que tuvimos una comunicación, seguramente queda otra por tener", dijo el director técnico antes de la victoria que obtuvieron en el amistoso ante Nigeria, respondiendo a los comentarios que hizo 'Chicharito' a finales de mayo al ganar el derbi angelino, afirmando que había tenido acercamientos con directivos para su posible retorno al Tricolor: "Sí, hubo acercamientos. Claro que sí", manifestó sin dar mayores detalles.

Por su parte, Martino señaló que al juntarse con el futbolista "sin problema", para escucharlo, pero que esta no genera "un tipo de compromiso", pues de lo contrario "hoy tendríamos 70 jugadores en la Selección”: "Lo normal es que no suceda, porque tampoco le podemos cerrar las puertas a los jugadores que estén en buen momento, las charlas con 'Chicharito' no significan que asuma ningún grado de compromiso", reiteró el argentino.

Javier Hernández, futbolista mexicano. Fotografía: Archivo

En ese momento, el ‘Tata’ dejó muy claro que los atacantes mexicanos que tiene considerados para el plantel son Raúl Jiménez (Wolverhampton), Henry Martín (América), Santiago Giménez (Cruz Azul) y el argentino naturalizado Rogelio Funes Mori (Rayados de Monterrey), quien se recupera de una lesión: "hoy están ellos y en el futuro cercano veremos (si convocan a Javier Hernández)", concluyó.

'Chicharito', quien fue llamado por última vez a la Selección el 7 de septiembre de 2019, en un partido ante Estados Unidos, ya había manifestado su deseo de volver a vestir la verde, afirmando que seguiría trabajando y esforzándose con su club para ser considerado: "Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera para que se tome en cuenta, como siempre me enseñó mi abuelo y siempre me enseñó mi padre (cómo ser un seleccionado nacional)", expresó.

Fuente: Tribuna