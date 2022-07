Celebridad de la NBA es acusado de violencia doméstica; filtran FOTOS de los daños

Comparta este artículo

Washington, Estados Unidos.- El pasado miércoles, 29 de junio, la celebridad de la NBA, Myles Bridges fue detenido por delito de violencia doméstica, después de que Mychelle Johnson, quien es su pareja y madre de sus hijos, fuera ingresada al hospital derivado de varias lesiones que comprendían el rostro, los brazos, las manos, la muñeca, las piernas y el cuello; sin embargo, el imputado fue puesto en libertad, por lo que ella filtró las fotografías de las marcas en su cuerpo.

De acuerdo con un informe publicado por la misma Mychelle Johnson, el asalto ocurrió, posiblemente, el martes, 28 de junio, día en el que se emitió un informe de hospital, en el que se pueden leer la mayoría de los daños que Bridges le habría hecho a su pareja. Dicha información se conoce debido a que fue la propia agraviada quien filtró el documento a través de sus cuenta oficial de Instagram.

Informe de las heridas de Mychelle Johnson

En el documento se puede leer que la agraviada es "víctima adulta de abuso por parte de su pareja masculina", también se puede saber que Mychelle Johnson ingresó al nosocomio por estrangulamiento lo que derivo en las siguientes heridas: Contusión, fractura cerrada del hueso nasal; contusión de costilla; múltiples moretones y tensión en el músculo del cuello. La mujer también compartió algunas fotografías en donde se notan los moretones dejados por el presunto asalto.

Heridas de Mychelle Johnson

Johnson declaró a través de su publicación que se había cansado de guardar silencio y también recalcó que no denunciaba este hecho por buscar alguna clase de "simpatía". También manifestó que estaba cansada de que ciertas personas quisieran silenciarla, aunque no dio nombres, sí que afirmó que había quienes buscaban proteger a Bridges, por lo que reafirmó sus deseos de que el padre de sus hijos buscará ayuda para que los niños no sufrieran el mismo destino que ella.

De acuerdo con algunos informes, hasta el momento Miles Bridges no se ha manifestado a través de redes sociales ni por ningún medio. Por otro lado, los Charlotte Hornets, equipo para el que juega el basquetbolista emitieron un comunicado a través de sus redes sociales en el que revelaban que estaban al tanto de la situación y están recopilando pruebas de lo ocurrido; sin embargo, no dieron detalles de cuál sería el destino del jugador.

