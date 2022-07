Qatar no aplicará sanciones a asistentes al Mundial que muestren la bandera LGBT+

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- A unos meses de iniciar el Mundial de Qatar 2022, los organizadores del mago evento deportivo han desmentido que se aplique alguna multa a aquellos que muestren la bandera del orgullo LGBT+ durante todo el evento, tanto fuera como dentro de la cancha, acción que incluso contemplaba de siete a once años de prisión y por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había manifestado que pondría en marcha una plataforma para orientar a los connacionales que viajaran a dicho país del medio oriente y evitar afectaciones.

Derivado de esta polémica, autoridades de Qatar aseguraron que el mensaje donde se asegura habrá una sanción es falsa, por lo que se hizo hincapié en que los aficionados que por algún motivo muestren una bandera no recibirán ningún tipo de castigo aún cuando un presunto portavoz de dicho Gobierno asegure que no se permitiría mostrar dicha insignia para así respetar tanto la cultura como la religión islámica.

"Estamos en un país islámico, se debe respetar nuestra religión, creencias y cultura", dice el supuesto mensaje del secretario general del Comité Supremo para el Legado del Mundial de Futbol Qatar 2022, Hassan Al Thawadi.

Cabe destacar que este presunto aviso fue motivo de pronunciamiento de la UEFA en donde señalaron que los aficionados que sean parte de la comunidad LGBT serán "bien recibidos", mensaje que se dio luego de sostener una reunión con las instituciones del país anfitrión en donde se puntualizó no había ningún problema por demostrar esta bandera pues la finalidad del evento deportivo y del futbol mismo, es impulsar a la unión y el respeto.

"El grupo preguntó si el personal de los hoteles estaba informado sobre la necesidad de acoger a todos los huéspedes sin discriminación y obtuvo garantías de que así será", destacó la UEFA.

Cabe destacar que las leyes en Qatar castigan no solo el matrimonio igualitario, sino también las relaciones extramaritales; no obstante, este hecho no fue motivo para prohibir la presencia de banderas de la comunidad LGBT+ entre los aficionados pues si bien se trata de un país conservador en algunos aspectos, se manifestó, hay la postura adecuada para entender que los aficionados de otras partes del mundo tengan leyes y comportamientos diferentes, lo cuales no serían mermados durante la festividad.

