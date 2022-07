Adiós al Heinz Field: El estadio de los Pittsburgh Steelers tendrá un nuevo nombre

Comparta este artículo

Pittsburgh, Estados Unidos.- Después de 21 años, los Pittsburgh Steelers cerrarán un capítulo más de su historia en la NFL, pues su estadio, el cual fue inaugurado el 24 de agosto de 2001, dejará de llevar por nombre Heinz Field. El acuerdo que el equipo que tenía con una de las compañías más famosas de productos como cátsup tenía una duración de 20 años, mismos que la marca le dio por nombre a la icónica casa de la 'Cortina de Acero'.

En 2021, ambas partes acordaron una extensión del plazo a un año más, con la opción de renovarlo, aunque esto no ocurrirá. Fue Andrew Fillipponi, locutor local, fue el primero en reportar la información tras no llegarse a un arreglo; en un principio se habló de una cantidad de 57 millones de dólares por 20 años, es decir, un costo de 2.85 millones por año, que, de acuerdo con con lo que se firmó por el nuevo hogar de los Rams y Chargers, para que el inmueble se llame SoFi Stadium, fue de 20 millones de dólares por año.

De acuerdo con la misma fuente, confirmado por CBS, el recinto pasará a llamarse Acrisure Stadium, que es una empresa de seguros con sede en el estado de Michigan, Estados Unidos. El anuncio causó sorpresa en los seguidores de los Acereros, pues se trata de una marca poco conocida la que abrirá la cartera para pagar una fuerte suma para ser el nombre de la casa del equipo que ha ganado el Super Bowl en seis ocasiones.

Fotografía: Twitter @NFLen280

Se espera que en los próximos días, el más probable el martes 12 de julio, se haga oficial el cambio y se especifiquen las condiciones del contrato. Con este reporte, se descarta la idea que tenían varios aficionados de los Steelers para que el estadio llevara por nombre Three Rivers Stadium, que fue casa del equipo de la Conferencia Americana de 1970 al 2001, cuando fue inaugurado el Heinz Field.

La temporada 2022 de la NFL será la primera en 18 años que Pittsburgh enfrente sin su mariscal de campo Ben Roethlisberger, quien anunció su retiro al término de la campaña 2021 tras 12 apariciones en playoffs y dos títulos del Super Bowl. El entrenador en jefe del equipo, Mike Tomlin, aseguró esperar "con ansias e incertidumbre" el futuro del equipo ahora que no tendrán a uno de sus pilares: "Sí, puede que no tengamos el tipo de quarterback que tuvimos, que no tengamos el talento especial que hemos tenido, pero tenemos tipos capaces; dicho todo eso, es aterrador lo que viene, pero emocionante", mencionó.

Fuente: Tribuna