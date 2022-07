¿Será Pumas? Dani Alves revela que busca llegar a un equipo donde "pueda ganar" más títulos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque todavía no toma una decisión con respecto a su futuro, el brasileño Dani Alves ha estado en la mira de varios equipos en el mundo, entre ellos los Pumas de la Liga MX. Sin embargo, el futbolista de 39 años, y el que tiene más títulos en la historia del balompié mundial, aseguró que elegirá al equipo que tenga un buen nivel de competitividad y donde pueda ganar más campeonatos para sumar a su palmarés.

Hoy estoy desempleado, pero han surgido cosas interesantes. Estoy haciendo mi estudio sobre lugares para ir que tienen un buen nivel de competitividad. Eso es el futbol, tienes que juntarte con gente que quiera el mismo objetivo, que quiera competir, ganar, me gusta ganar y quiero ir a algún lugar donde pueda ganar", manifestó a The Telegraph.

No obstante, el exfutbolista del Barcelona se dijo consciente de su edad, que aseguró no es un impedimento para jugar al máximo nivel en competencias como el Mundial de Qatar 2022, pues afirma su experiencia lo lleva a ya no sentir nervios: "Sé que todos hablan de mi edad, que soy viejo, que hace 20 años todos me querían y hoy no. Pero estoy completamente en desacuerdo porque tengo una experiencia hoy que no tenía hace 20 años. Cuando hay un gran partido, los jóvenes de 20 años se ponen nerviosos y preocupados, pero yo no".

Fotografía: Instagram @danialves

Alves dijo que la edad tiene sus "pros y sus contras", pues mencionó hay "muchas cosas que haces cuando tienes 29 años, pero no las haces cuando eres mayor", agregó que la madurez viene solo con las vivencias y que tiene la experiencia de haber vivido "casi todo" en el deporte. Por otro lado, habló sobre su paso por el Barcelona, asegurando que los culés han "pecado en los últimos años", con relación al trato que ha dado a sus figuras; el lateral no renovó su contrato con el club la temporada pasada, por lo que cerró otra etapa defendiendo la playera blaugrana.

Desde que llegué dejé muy claro que ya no era un tipo de 20 años y que quería que las cosas se hicieran de frente, sin esconder nada, pero este club ha pecado los últimos años. Al Barcelona no le importan las personas que hicieron historia en el club. Encontré un club lleno de jóvenes con ideas increíbles en el campo, pero necesitan mejorar el trabajo fuera del campo. La mentalidad es totalmente opuesta a lo que construimos hace unos años. Estoy alentando para que Barcelona vuelva a la cima, pero es súper complicado", lamentó.

