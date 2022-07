Lewandowski se despide del Bayern Munich; el club hace oficial acuerdo con el FC Barcelona

Múnich, Alemania.- A falta de un anuncio oficial, Robert Lewandowski será nuevo jugador del FC Barcelona, luego de que en las primeras horas de este sábado 16 de julio se anunciara que el club español y el Bayern Munich alcanzaron un acuerdo para completar el fichaje. El futbolista polaco tuvo oportunidad de despedirse de sus compañeros en el último entrenamiento que tuvo con el equipo bávaro, con el cual jugó ocho temporadas llenas de títulos grupales e individuales.

Hoy me despedí de los muchachos en el campo. No estaba preocupado por una lesión en el entrenamiento. Me puede pasar algo en casa. Quería mantenerme en forma y volver a entrenar con los chicos. Estos ocho años fueron especiales y eso no se olvida. Me lo pasé muy bien en Múnich. Yo tampoco tuvo tiempo para prepararme. Voy a volar pronto, pero volveré y me despediré como es debido de todos los empleados y organizaré algunas cosas, la casa, etc.", manifestó a Sky Sports.