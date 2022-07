Controversia en el 'Tri': FMF defiende al 'Tata' Martino por sus vacaciones en Argentina

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- A pocos meses de que arranque el Mundial de Qatar 2022, Gerardo 'Tata' Martino fue captado en su país natal, Argentina, en un partido de la liga local entre el Newell’s y Racing, el cual terminó con un empate sin goles. No obstante, una imagen que dio mucho de qué hablar en redes sociales fue aquella en la que se aprecia como el entrenador de la Selección Mexicana aparece platicando amistosamente con Lionel Scaloni, director técnico de la Albiceleste, al término del encuentro.

Esto causó opiniones diversas en redes sociales, pues cabe recordar que ambos equipos son rivales de grupo en la Copa del Mundo. Muchos usuarios señalaron que el 'Tata' debería estar en México, llevando la cobertura de los partidos de la Liga MX para observar a los jugadores que conformarían el plantel que participará en la junta mundialista. No obstante, la misma liga salió en defensa del seleccionador, pues aseguraron que su equipo de trabajo sigue de cerca a los futbolistas, dándole reportes semanales.

Fotografía: Twitter @VarskySports

Por su parte, la cuenta oficial de la Selección Mexicana también compartió un hilo en el que adjuntó fotografías de los miembros del cuerpo técnico que estuvieron presentes en los juegos correspondientes a la Jornada 3 del campeonato azteca, entre ellos Norberto Scoponi, Jorge Theiler, Gustavo Dezotti, Sergio Giovagnoli, Damián Silvero y Gustavo Piñero.

Uno de los que criticaron severamente el proceder de Martino fue su compatriota y exfutbolista de Pumas, Emanuel 'Tito' Villa, quien consideró una falta de respeto para México el que el 'Tata' haya sido visto con el entrenador rival en Argentina: "Es una falta de respeto total a todo el país, no solo a los futbolistas! Me vale m… si le dieron permiso o no de la FMF! Él debería de estar acá, viendo de cerquita a sus jugadores! Mostrando ese compromiso de querer llevar a lo más alto posible a México en el mundial de futbol!", sentenció por medio de Twitter.

Los viajes del entrenador a su país natal han sido una constante durante su gestión frente al 'Tri', y aunque esta vez la justificación fue un asunto familiar, los cuestionamientos no faltaron pues la Selección Mexicana está lejos de pasar por su mejor nivel. Además, recientemente circularon rumores de que el 'Tata' abandonará al combinado azteca para regresar a casa y dirigir al Boca Juniors una vez termine su compromiso en el Mundial de Qatar.

