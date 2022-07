¿Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid? Esto dicen medios sobre su regreso a LaLiga

Comparta este artículo

Madrid, España.- Los rumores sobre el futuro de Cristiano Ronaldo siguen sonando y el último es que el Atlético de Madrid se sumaría a la lista de equipos que buscan hacerse de los servicios del portugués, quien no se ve jugando con el Manchester United la próxima temporada al no participar en la Champions League. Los colchoneros estarían buscando a un goleador que no sea tan costoso tras la salida de Luis Suárez, por lo que el exjugador del Real Madrid sería una opción.

De acuerdo con información del diario AS, el 'Bicho' es del agrado del entrenador Diego Simeone, por lo que ya habría hablado a la directiva para concretar el fichaje. No obstante, el mismo medio aseguró que el Atlético no tiene 40 millones de euros para ofrecer a los Red Devils, aunque si se llega a un acuerdo entre el jugador y el club español, podría ser una opción viable; para ello, estarían analizando vender a Ángel Correa o Álvaro Morata, para poderse costear la firma de CR7.

Después de que el United se quedara sin opciones para jugar la Champions League 2022-23, el equipo se conformará con disputar la Europa League, algo que no le agradó mucho a Cristiano, a quien le queda un año más de contrato, con otro opcional, según mencionó el entrenador Erik Ten Hag. En entrevista para medios británicos, el entrenador holandés confirmó que el futbolista tendrá la posibilidad de renovar un año más su contrato en junio 2023.

El portugués, quien confirmó su regreso al equipo donde despegó su carrera en verano de 2021, no se incorporó a la pretemporada del Manchester con el resto de sus compañeros argumentando motivos familiares, con lo que iniciaron las especulaciones sobre su posible salida debido a que el equipo no disputará la Liga de Campeones. Sin embargo, Ten Hag dijo no sentirse preocupado por la ausencia de su estrella, pues aseguró se está entrenando en solitario y lo llamó un gran profesional.

"Estará en forma, no tengo ninguna duda", agregó, aunque no pudo confirmar si el portugués volverá a los entrenamientos la próxima semana, ya en la ciudad deportiva de Carrington. "No te puedo decir, no lo sé", dijo Ten Hag desde Australia, donde el equipo se prepara para la próxima campaña de la Premier League; cabe mencionar que se rumora la directiva del equipo inglés ya le habría puesto un ultimátum a la estrella portuguesa, aunque esto no se ha confirmado.

