"Creen que ganarán el Mundial": Prensa argentina critica a mexicanos tras polémica con Martino

Buenos Aires, Argentina.- Después de haber sido captado en un partido de Newell's en su visita a Argentina, las críticas no se hicieron esperar para Gerardo Martino, entrenador de la Selección Mexicana, pues aficionados y expertos le reprocharon estar de vacaciones en su país natal y no analizando a los futbolistas de la Liga MX, de cara al Mundial de Qatar 2022, el cual está a unos meses de iniciar.

No obstante, lo que más causó molestia fue una polémica fotografía donde se ve al 'Tata' en una amistosa charla con Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, la cual será rival de grupo para el 'Tri'. Sin embargo, en dicho país también se habló con respecto a la situación, aunque en contra de los mexicanos; fue el periodista Yiyo Garcilazo, de TNT Sports, quien estalló en un programa y le tiró a los fanáticos del combinado azteca.

Si yo fuera el 'Tata', renuncio. ¿Qué tiene de malo?, una estupidez total. El problema es que en México se creen que tienen una selección que están para ganar el Mundial todos los años, creen que tienen una súper selección. Han recurrido históricamente a nacionalizar jugadores para tratar de compensar la falencia informativa que tienen. No es por defender a Martino esto aplica para todos los entrenadores que tuvieron, echarle la culpa al entrenador", manifestó el comunicador.

Cabe mencionar que durante la misma transmisión del programa de la televisora deportiva, Garcilazo habló con Raoul 'Pollo' Ortiz sobre el tema, donde explicó que la fotografía de ambos entrenadores "no cayó bien" en México pues la Selección tricolor no se encuentra en el mejor momento deportivo, además de que opinó no existe meritocracia en las convocatorias y la afición no está feliz con el desempeño del equipo sobre la cancha.

Una publicación de selecciones nacionales prácticamente da a entender que el 'Tata' no está en los estadios pero todo su cuerpo técnico sí. A cuatro meses de la Copa del Mundo la relación de la prensa, la afición y Gerardo Martino vive uno de sus peores momentos. Veremos si se puede obrar el milagro pero se antoja complicado. Si quieren de una vez se pueden quedar al 'Tata' en Boca Juniors", sentencia el narrador mexicano en su intervención.

