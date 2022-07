El VAR impide el primer triunfo de Chivas y vuelve a empatar, ahora ante el León

Comparta este artículo

Guadalajara, México.- Las Chivas no ganaron, ya van cuatro jornadas del torneo y no lo logran. Pero no perdieron, y con todas las circunstancias que se dieron en el juego ante el León, puede decirse que el Rebaño salvó un punto.

Pero siguen sin ganar.

El empate sin goles con el León, no calma la urgencia del Rebaño, pero hoy todo jugó contra ellos, sobre todo el arbitraje. Acertado o con errores, las marcaciones de Jorge Pérez Durán perjudicaron al equipo tapatío, que por merecer, mereció ganar, pero que en la realidad, se salvó de perder.

El gol que marcó Alexis Vega, una volea fantástica, de tres dedos, era para que valiera por dos. Al final no valió. Un fuera de lugar, un jugador del Guadalajara estaba demasiado cerca de Rodolfo Cota. Anulado.

Vino el penalti. Un ligero toque de Byron castillo sobre Cristian Calderón. Penalti rigorista, pero con los elementos para señalarlo. El Chicote se atrevió a cobrarlo, pero.... Lo falló. Buena atajada de Rodolfo Cota.

Para acabarla. Dura entrada de Luis Olivas sobre Joel Campbell a los 64 minutos. Fuera de lugar, pero eso no exentó al central de la fuerte entrada al tobillo del costarricense. Tarjeta roja.

León no pudo aprovechar la superioridad numérica, Chivas, hay que decirlo, se acomodó bien en defensa con diez hombres.

Pero el Rebaño Sagrado sigue sin ganar, y aunque ahora se salvó de no perder, eso no es consuelo para la prosapia tapatía. Y Ormeño, por cierto, no jugó.

