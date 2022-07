Cristiano bajaría su salario para huir del United; Ten Hag dice "no puede seguir esperándolo"

Manchester, Inglaterra.- Cristiano Ronaldo continuaría su lucha por abandonar al Manchester United, luego de que el equipo no clasificara a la Champions League en su temporada 2022-23; ahora el portugués estaría dispuesto a rebajar su salario hasta en un 30 por ciento, con tal de salir del equipo inglés, reportó la BBC. Se habló en la semana de que su camino estaría de vuelta en España, con el Atlético de Madrid, club que sí jugará esta campaña por la 'Orejona'.

Lo bueno para el atacante es que ya conoce la ciudad y los colchoneros tienen un plantel competitivo, además que tienen mucho tiempo anhelando ganar el torneo; sin embargo, el sueldo del ‘Bicho’ sería el inconveniente para el Atleti, pues es bastante alto para que puedan soportarlo las finanzas del equipo, así que estaría descartado un posible fichaje. Mientras tanto, Cristiano continúa entrenando por su cuenta, mientras que los 'Red Devils' continúan con su pretemporada en Australia.

Entre tanto rumor sobre su futuro con el equipo, el entrenador Erik ten Hag manifestó previo al partido amistoso que sostendrán ante el Aston Villa que, ya entrada la pretemporada, no sabe en donde se encuentra el portugués, pero dejó en claro que su enfoque en estos momentos se encuentra en los jugadores con los que ya cuenta:

La situación es la misma que la semana pasada. Quizá preocupado no sea la palabra correcta. Me centro en los jugadores que están, que lo están haciendo muy bien, están en buena forma. Y me centraré en eso. No puedo esperar a ver si Cristiano Ronaldo viene, pero si lo hace, lo integraremos en el equipo", expresó el holandés, quien habría impuesto ciertas reglas que no cayeron nada bien al goleador.