Dani Alves firma su contrato con Pumas; afirma viene a México a "hacer una historia bonita"

Ciudad de México.- ¡Es oficial, 'PumasBoyz'! El brasileño Dani Alves firmó su contrato con el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) este sábado 23 de julio, tras haber llegado a la Ciudad de México este viernes 22 y luego de superar las pruebas médicas que se le practicaron esta misma mañana en las instalaciones del club. El documento fue signado en presencia del presidente del conjunto felino, Leopoldo Silva, quien fue uno de los que estuvo a cargo de las negociaciones.

Fuentes señalan que el lateral carioca no llevará el número 2 y que ya fue presentado ante quienes serán sus compañeros la próxima temporada. A sus 39 años, el exjugador del Barcelona tiene como objetivo mantenerse en buena forma física para ser considerado por Tite en la convocatoria para el Mundial de Qatar 2022; por otro lado, Alves podría reencontrarse en los próximos días con su exequipo, pues Pumas disputará el torneo Joan Gamper en agosto en el mismo Camp Nou.

Fotografía: Twitter @PumasMX

Se espera que el futbolista viaje a Pachuca para observar el partido entre su equipo y los Tuzos, con miras a integrarse de lleno al grupo la próxima semana para un posible debut en la Jornada 5. Poco después de su llegada a nuestro país, Dani dio una entrevista para TUDN, donde habló sobre sus expectativas en esta nueva etapa de su carrera, asegurando que quiere incrementar su legado como el jugador con más títulos en la historia del balompié mundial.

No vengo aquí a prepararme para el Mundial, vengo aquí a hacer todo lo que he hecho en mi vida que es pelear para ganar y hacer historia. Hacer a la gente feliz, no pienso en el Mundial nada más, estoy pensando en qué hacer con Pumas. Yo vengo con el pensamiento de ganar con Pumas, de hacer una historia bonita con Pumas, no vengo pensando que en cinco meses juego el Mundial y se acabó mi contrato con Pumas. Vengo acá a cumplir mi contrato", manifestó.

Después de afirmar que se siente ligado a México desde pequeño gracias al 'Chavo del 8', Alves aseguró que jugar contra la Selección Mexicana siempre fue complicado, pues consideró que su juego es "muy bueno", además de que "tratan muy bien el balón": "Yo creo que México tiene que intentar creer un poco más en su futbol, en su equipo, en lo que la gente es capaz de creer, porque al fin y al cabo todo es cuestión de confianza", añadió.

Finalmente, explicó qué fue lo que le atrajo de Pumas, para terminar firmando con el equipo: "Pumas es mucho más que futbol. Me gusta ir donde sé que hay algo más que futbol… Su Universidad, da a todos por igual, une a la sociedad, no hace distinciones. En la vida no todo es futbol. No sólo vale ganar, es cómo ganas", expresó.

