Por poco: 'Checo' Pérez no sube al podio en el GP de Francia; Verstappen se lleva el primer sitio

París, Francia.- Este domingo 24 de julio se llevó a cabo el Gran Premio de Francia, evento donde el mexicano Sergio 'Checo' Pérez, buscó subir la podio con el fin de dejar atrás la racha de las malas carreras que había estado teniendo; no obstante, a dos vueltas del final, dejó ir el podio pues el corredor George Russell le arrebató el tercer sitio. En cuanto a la primera posición, su compañero de escudería, el neerlandés Max Verstappen fue quien subió a la primera posición.

Cabe destacar que esta carrera estuvo llena de emoción pues el corredor de Ferrari, Charles Leclerc no solo contaba con la pole position y mantuvo el liderato por un buen rato, sino que para la vuelta número 16 chocó contra las barreras de contención y se retiró del evento, lo cual cambió de inmediato las posiciones siendo así una buena oportunidad para los corredores de RedBull quienes buscaban hacer una buen mancuerna para subir al podio.

Este abandono, dejó en ventaja además al británico Lewis Hamilton quien era el corredor más enfocado en darle batalla al mexicano originario de Jalisco, pues en varias ocasiones trataron de rebasarse para obtener la segunda posición, misma que conquistó el corredor de Mercedes quien a pesar de haber tenido un mal arranque de la temporada, poco a poco ha sumado puntos que han hecho que se mantenga dentro de los favoritos. A pesar de haber obtenido el cuarto sitio durante esta carrera, 'Checo' Pérez consiguió sumar un total de 163 puntos.

Otro de los momentos más memorables de la carrera fue la petición de sanción contra el tapatío de parte de George Russell quien insistió, hubo un roce entre ambos; no obstante, no se aplicó tal castigo e incluso se le indicó al piloto que las carreras eran ganadas a través del desempeño en la pista, mas no a base de reclamaciones, lo cual generó un importante pronunciamiento de parte de los internautas en redes sociales reines destacaron, fue una mala hazaña para conseguir rebasar al mexicano.

Fue a tres vueltas del final cuando Russell rebasó al tapatío y con ello, lo relegó a la cuarta posición, evento que sin duda no le deja un buen sabor del boca al corredor de RedBull quien desde este evento, manifestó no sentirse cómodo con su monoplaza. La siguiente carrera se llevará a cabo en Hungría el próximo 31 de julio en el circuito de Hungaroring, mismo que ya está en la mente del mexicano para conquistar un puesto en la final.

