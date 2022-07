Se va del 'Tri': Maribel Domínguez deja su cargo como entrenadora tras investigación de la FMF

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este lunes 25 de julio se hizo oficial la destitución de Maribel Domínguez como entrenadora de la Selección Mexicana Sub-20, junto con otros integrantes de su cuerpo técnico, después de realizarse una investigación por ser señalados por maltrato hacia las jugadoras del equipo nacional. En una carta anónima, se le informó el pasado 18 de julio a Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), acerca de la situación.

El mismo directivo fue quien inició la serie de investigaciones que derivaron en la decisión de terminar con la gestión de la exfutbolista, a unos días de que el 'Tri' femenil debute en el Mundial de la categoría en Costa Rica. En el comunicado emitido por la institución, se estableció que Ana Galindo tomará su lugar, además de sentenciar que no hubo pruebas o evidencias de acoso o abuso sexual por parte de los integrantes del cuerpo técnico hacia las futbolistas.

Se encontró suficiente evidencia de falta de liderazgo y conductas inapropiadas que se contraponen a los valores de trabajo en equipo, por parte de integrantes del Cuerpo Técnico, compartiendo información y decisiones indebidamente y privilegiando a un grupo de jugadoras. Por lo anterior, estos integrantes del Cuerpo Técnico de la Selección Nacional Femenil Sub20 fueron separados definitivamente", dice el comunicado.

La FMF agregó que en caso de los demás integrantes del cuerpo técnico, quienes formaron parte de la investigación, no incurrieron en alguna falta al código de Fair Play del organismo, por lo que será Galindo quien tome la decisión de incluirlos o no en su concentración y equipo de trabajo. Cabe mencionar que este domingo, Domínguez compartió sus declaraciones con respecto a la investigación que la FMF inició, expresando su deseo de que tanto el análisis como la decisión se tomaran de manera "objetiva, transparente y profesional" por el bien del balompié femenil y de las personas involucradas, agregando que acataría la decisión del órgano rector del futbol nacional.

No obstante, externó tajantemente que no permitiría que se le dañara moralmente como persona y lo mismo hacia su persona, afirmando que tomaría acciones legales de ser necesario, luego de que en redes sociales se especularan los motivos por los cuales fue objeto de una pesquisa: "Me reservo el derecho de proceder legalmente e ir hasta las últimas consecuencias, si se mantienen las opiniones y aseveraciones tergiversadas, malintencionadas y sin sustento".

